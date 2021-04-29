На Днепропетровщине водитель Peugeot сбила 12-летних мальчика и девочку. Двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии. Мальчику впоследствии удалили часть черепа, однако состояние было критическим и 29 апреля он умер.

Авария случилась 22 апреля в селе Братское. Девочка до сих пор находится в коме.

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О том, что мальчик умер, журналистам сообщил директор областной больницы Днепропетровщины Алексей Власов.

Врачи делали все возможное, однако спасти мальчика не удалось. Он сегодня умер. Девочка еще борется. Медики работают, но пока динамики нет,

– сказал медик.

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Автомобиль Peugeot 308 сбил детей на пешеходном переходе.

Это случилось примерно в 15:15.

За его рулем была 27-летняя женщина.

Обоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Операции им проводили 4 хирургические бригады.

В транспорте разбились фара, бампер, лобовое стекло, а также согнулся капот.

Вероятно, скорость автомобиля была довольно большой.

Водителя задержали и открыли уголовное производство.

Ей грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В Стрые во Львовской области водитель грузовика MAN 28 апреля сбил пешехода. 36-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей спасти женщине жизнь не удалось.