Сообщение об аварии поступило в полицию 18 ноября около 15:30. Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений.
Обратите внимание Во Львовской области фура въехала в заправку: видео с места ДТП
Детали аварии
В результате ДТП 36-летний водитель получил многочисленные телесные повреждения. На место приехала скорая и медики отнесли пострадавшего в карету, чтобы госпитализировать. К сожалению, он не перенес дорогу в больницу и умер.
Легковушка влетела в столб / Фото Нацполиции Харьковщины
Авто потерпевшего Hyundai Elantra повредилось очень сильно. Переднюю часть легковушки фактически разбило и от нее остался лом. Очевидно, что выжить в ДТП было очень трудно.
В результате аварии погиб мужчина / Фото Нацполиции Харьковщины
Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства и детали аварии. Полицейские к тому же решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Пострадавший умер во время госпитализации / Фото Нацполиции Харьковщины
Жуткое ДТП в Песочине
- 18 ноября в Песочине, что на Харьковщине, случилась смертельная авария, в которой погибла женщина-пешеход.
- Погибшая попала под колеса авто на пешеходном переходе перед постом. Известно, что женщину сбил 71-летний водитель Т3 Citroen Berlingo.
- Медики сразу же прибыли на место трагедии. Они пытались спасти потерпевшую в течение 40 минут, но все было напрасным.