Парень сидел в кафе с приятелями. Когда подросток разговаривал по телефону, он внезапно потерял сознание. Случилось это вечером 17 октября.

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Ничего не ел и не пил

По словам очевидцев, подросток сидел с приятелями за столом. Впоследствии он начал разговаривать по телефону и просто потерял сознание. Погибший ничего не ел и не пил.

Говорят, что у него были проблемы с давлением и щитовидной железой. По данным телеграмму "Х**вая Одесса", перед потерей сознания парень дрожал и у него было обильное слюноотделение. Со временем у него исчез пульс и подростку начали делать непрямой массаж сердца.

В скорой 8 минут не брали трубку

До приезда скорой пострадавшему пытались помочь сотрудники кафе и его приятели. Медики приехали через 17 минут, но не смогли спасти парня. Один из очевидцев снова вызвал медиков, но ему это далось нелегко. Ведь 8 минут на звонки никто не отвечал.

К сожалению, все усилия оказались напрасными и подросток умер.