На Прикарпатье 26 апреля умер ветеран АТО Иван Ковалевский. Несколько лет назад украинский воин на Донбассе получил тяжелое ранение, подорвавшись на взрывном устройстве.

Пока неизвестно, почему именно умер украинский военный из Прикарпатья и произошло ли это на фронте.

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Городенковская городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО уроженца села Коленки – Ковалевского Ивана ("Африки"), который погиб 26 апреля,

– говорится в сообщении.

Однако информации от штаба ООС о погибшем на фронте 26 апреля не было. В то же время известно, что боец 5-й роты 17-й танковой бригады Ковалевский еще в 2015 году во время патрулирования в районе Станицы Луганской подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Воин тогда получил тяжелое ранение. После операции в больнице г. Счастье его состояние длительное время оставалось стабильно тяжелым. Впоследствии его с травмами предплечья и внутренних органов перевели в Днепропетровский госпиталь.

Редакция пытается уточнить информацию о смерти бойца у Городенковского городского совета, бригады, где мужчина служил, а также главы ОО "Объединение ветеранов АТО Городенковского района".

24 канал выражает соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника.

Важно! Несмотря на все договоренности о перемирии, российские оккупанты систематически палят в сторону украинских позиций. С начала 2021 года пули врага унесли жизни уже 37 украинских воинов.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала