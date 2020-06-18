В возрасте 34 лет умер украинский военный Сергей Показаньев. Боец 25 Днепропетровской воздушно-десантной бригады участвовал в войне с Россией на Востоке Украины с первых ее дней.

Майор умер 18 июня внезапно от остановки сердца, сообщает 25 ОПДБ.

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В воинской части проходил службу с 2007 года. Сергей Анатольевич был искренним, открытым человеком, готовым всегда протянуть руку помощи своим собратьям, среди которых пользовался уважением и авторитетом,

– отметили в бригаде.

У Сергея Показаньева остались жена Анна и двое несовершеннолетних детей – дочь Владислава и сын Егор. Вместе с семьей он жил в Черкасском, что не далеко от Днепра.

"Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким защитника Украины", – подчеркнули в 25 ОПДБ.



После остановки сердца умер военный Сергей Показаньев / Фото 25 ОПДБ