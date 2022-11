О смерти легенды сообщил бас-гитарист музыкального коллектива Питер Эгнью.

Дэн скончался сегодня в 12.40. Это самое печальное объявление, которое мне когда-то приходилось делать,

– написал Эгнью на странице Nazareth.

В августе 2013 года Маккаферти, отыгравший в группе 45 лет, ушел из нее из-за болезни легких. Вероятно, она стала причиной смерти.

Что известно о Nazareth

Легенды рок-музыки, в наработке которых 24 студийных альбома с песнями, ставших лучшими образцами музыкального фонда старого доброго года 70-80-х годов. По всему миру они продали более 30 миллионов своих альбомов, самые успешные из которых Razamanaz (1973), Loud'n'Proud (1973), Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975) и Close Enough For Rock'n'Roll ( 1976).

Их первый успех и дальнейшая известность, которая не угасает до сих пор, расцвели еще в середине 70-х в мировом турне вместе с другими легендарными монстрами года Deep Purple, в которых бэнд выступал на разогреве. А дальнейшие коллаборации и дружба коллективов только подвергли жару популярности и так горячей рок-группе.

Популярность и узнаваемость Nazareth принесла песня Love Hurts, исполненная Маккаферти в 1975 году в записи альбома Hair Of The Dog. Баллада стала платиновым синглом в Канаде, золотым – в США, а также саундтреком ко многим фильмам.

Легендарная Love hurts в исполнении Маккаферти: смотреть видео