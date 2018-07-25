Умер актер Александр Исаков из сериала "Счастливы вместе"

Российский актер театра и кино Александр Исаков скончался 23 июля в больнице Москвы. Жизнь актера оборвалась на сороковом году жизни после продолжительной болезни.

Об этом сообщается на сайте российского Государственного театра киноактера.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и поклонникам артиста Александра Исакова, который скоропостижно скончался 23 июля", – говорится в сообщении.

Читайте также: Умерла бывшая жена Высоцкого

Отметим, что у Исакова была диагностирована двусторонняя пневмония с осложнениями. Коллега актера Роман Печерский в смерти Исакова обвинил медиков больницы, в которой больше трех недель находился больной артист.

Три недели пролежать в больнице, чтобы наши доблестные врачи не смогли установить диагноз, и только после отека легких выявить причину – двусторонняя пневмония. А вчера он еще шутил, приехала мама, были друзья рядом – обсуждали планы на отдых. Утром его уже не стало – сердце не справилось! Один вопрос к врачам: дипломы купленные?

– Печерский написал на своей Facebook-странице.

Знакомая Исакова Наталья Тищенко сообщила, что прощание с актером состоится 26 июля в 11:30 во втором зале Митинского крематория на Митинском кладбище в Москве.

Александр Исаков с 2004 года играл роли в популярных постановках театра Киноактера, среди которых – "Щелкунчик и мышиный король", "Безумный день или женитьба Фигаро", "Мера за меру", "Волшебная туфелька Золушки" и многих других.

В то же время Исаков был успешным киноактером и сыграл роли в таких популярных фильмах и сериалах, как "Холостяки", "Моя любовь", "Одним ударом", "Атлантида", "Счастливы вместе", "Безмолвный свидетель" и "Дежурный ангел".