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Умер Алан Бин – американский астронавт, побывавший на Луне

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Умер астронавт Алан Бин
Умер астронавт Алан Бин / Фото из открытых источников

Американский астронавт Алан Бин умер 26 мая в больнице в возрасте 86 лет. Астронавт был четвертым человеком, ступившим на поверхность Луны.

Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.

Согласно сообщению, около двух недель назад у Бина начались проблемы с самочувствием. Тогда астронавт находился в больнице Индианы. Впоследствии Бина отвезли в больницу в Хьюстоне (штат Техас), где он умер в окружении родных и близких.

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"Алан был самым сильным и добрым человеком из тех, кого я встречала. Он был любовью всей моей жизни, мне ужасное будет его не хватать", – сказала жены Бина Лесли.

Алан Бин был отобран в отряд астронавтов в 1963 году. В 1969 году в рамках космического проекта он ступил на поверхность Луны, находясь в составе экипажа корабля "Аполлон-12".

Бин протоколировал 1672 часов в космосе, включая более 10 часов в космосе на Луне и на околоземной орбите. Он облетал 27 типов самолетов и накопил более 7145 часов полетного времени, из них 4890 часов – на самолетах,
– отметили в NASA.

Добавим, что Бин установил 11 рекордов в области космонавтики и воздухоплавания, а также неоднократно был удостоен международных премий и наград.

Бин решил уйти в отставку через 18 лет после начала карьеры астронавта.

Смотрите видео Алана Бина:

 

Теги: Новости США Техно NASA Космос Луна Потери
Источник: 24 Канал
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