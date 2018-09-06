Умер американский актер Берт Рейнолдс
Американский актер Берт Рейнолдс умер в четверг в возрасте 82 лет. В конце 1970-х годов был одним из самых успешных и высокооплачиваемых звезд Голливуда.
Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на агента актера Эрика Критцера.
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Отмечается, что актер умер в больнице штата Флорида. Причиной смерти стал сердечный приступ.
У мужчины были проблемы с сердцем в течение многих лет. В феврале 2010 года он перенес операцию.
Рейнолдс снимался в фильмах "Смоки и бандит" (Smokey and the Bandit, 1977), "Ночи в стиле буги" (Boogie Nights, 1997) и "Стриптиз" (Striptease, 1996).
Источник: 24 Канал
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