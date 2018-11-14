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      Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу

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      Умер Андрей Пушкарь: биография
      Умер Андрей Пушкарь: биография / facebook.com/officialpushkar

      В среду, 14 ноября, около 15 часов, на трассе "Киев - Чоп" в Ровенской области состоялась автомобильная авария. По данным СМИ, погиб неоднократный чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь.

      Биография Андрея Пушкаря

      Ранние годы

      Андрей Пушкарь родился 6 августа 1985 года в городе Кременец Тернопольской области. Является выпускником Кременецкого областного гуманитарно-педагогического института имени Тараса Шевченко.

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      В 11 лет, просмотрев фильм "Командо" с Арнольдом Шварценеггером, решил, что станет спортсменом.

      Первые шаги в спорте

      Первые соревнования, в которых принял участие – "Казацкие забавы" в Кременце, тогда поднял колоду 52 раза, с весом 70 кг. Первым видом спорта Андрея был пауэрлифтинг, который укрепил мускулы будущего чемпиона и развили неплохую базу для будущего армрестлеров.

      Армрестлингом Андрей начал заниматься с детства, так как они с отцом (самым сильным рукоборцем в городе) постоянно боролись, и он никогда не мог его победить. Это противостояние вырастило из Пушкаря младшего чемпиона мира, ведь победив своего отца на соревнованиях в возрасте 14 лет и весе 70 килограмм, против 105 килограммового отца, Андрей начал выступать на евпропейских турнирах по армфайту, а в 18 лет стал чемпионом мира.


      Андрей Пушкарь с еще одним погибшим Олегом Жохом

      Самые большие достижения

      Выступал в супертяжелой весовой категории. В 2003 году выиграл первую медаль чемпионата мира, а в 2006-м, в возрасте 21 года стал заслуженным мастером спорта. На чемпионате мира-2012 Андрей выиграл две золотые награды.

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      Всего Андрей Пушкарь 15 раз был чемпионом мира, 16 раз — чемпионом Европы, 7 раз выигрывал кубок мира среди профессионалов. В Украине завоевал около 200 медалей с различных турниров, а со всего мира — из более 30 стран.

      Смотрите нарезку самых ярких моментов карьеры Андрея Пушкаря

      Лауреат номинации "Вместе с олимпийцами" конкурса "Герои спортивного года Тернопольщины – 2015". Также награжден отличием Президента Украины-юбилейная медаль "25 лет независимости Украины".

      Жизнь Андрея Пушкаря

      Тренировался Андрей Пушкарь по собственно разработанной методике 3 раза в неделю, каждая тренировка длилась 1,5-2 часа.

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      Кроме собственных тренировок Андрей сам занимался тренерской деятельностью - тренировал детей в собственном тренажерном зале, который располагается на 1 этаже его дома, а так же был тренером в центре физической культуры Тернопольского университета и президентом Тернопольской федерации по армспорту.

      Имел жену Светлану, которую считал светом в своей жизни.


      Андрей Пушкарь с женой Светланой

      Андрей Пушкарь не дожил два дня до важного матча против принципиального соперника, уроженца Кривого Рога, а ныне москвича Дениса Ципленкова в рамках Кубка мира среди профессионалов "Золотой Тур".

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      Теги: Спорт Аварии и ДТП Потери
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 14 ноября
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