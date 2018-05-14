Умер Баадур Цуладзе: биография и фильмы выдающегося актера и режиссера
Грузинский и советский актер и режиссер Баадур Цуладзе умер на 83 году жизни 13 мая 2018 года. Известно, что деятель искусства страдал от затяжной болезни.
Умер Баадур Цуладзе в столице Грузии – Тбилиси. За свою жизнь актер снялся в более чем 90 фильмах, Кроме того, Цуладзе снял 10 собственных фильмов и работал ведущим на телевидении.
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Биография Баадура Цуладзе
Грузинский актер и режиссер Баадур Цуладзе родился 5 марта 1935 года в городе Батуми. В 1961 году окончил режиссерский факультет Вгика. Учился в мастерской Александра Довженко и Михаила Чиаурели. В это время работал режиссером и актером киностудии "Грузия-фильм". Поставил несколько фильмов, работал режиссером дубляжа.
Умер Баадур Цуладзе 13 мая
В 1964 году принял участие в съемках короткометражного фильма "Свадьба". В 1965 году исполнил роль судьи в комедии "Пьер – сотрудник милиции", а в 1968 году впервые сыграл главную роль в фильме "Рубежи".
Всего Цуладзе выполнил более 90 ролей в кино. В 1970 годы принимал участие в съемках фильмов "Интеграл" (1970), "Я, следователь..." (1971), "Сибирский дед" (1973), "Капитаны" (1974), "Первая ласточка" (1975), "Приключения Буратино" (1975), "Цыган" (1979).
Наиболее известными работами актера являются роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала" (1973), "Блондинка за углом" (1984), "Житие Дон Кихота и Санчо" (1988), "Молитва Лейлы" (2002).
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Среди последних работ актера – главная роль танкиста в киноальманахе "Сердце мое – Астана" (2011), роль деда в фильме "Залетчики" (2014 года) и главная роль в фильме "Кавказское трио" (2015).
Биография и фильмы Баадура Цуладзе
Баатур Цуладзе также попробовал себя в роли режиссера. В 1962 году он стал режиссером документального фильма "Три песни". Среди полнометражных режиссерских работ Цуладзе значится фильм "Наш черед, ребята!" (1986).
Кроме того, Цуладзе преподавал актерское мастерство в Институте театра и кино имени Шота Руставели, а также вел кулинарную телепередачу на грузинском телевидении.
Актер был Президентом Гильдии киноактеров Грузии, признан Заслуженным артистом Грузинской ССР (1979). Цуладзе наградили премией "Золотой морской конек" за вклад в развитие киноискусства (2015).
Биография и фильмы Баадура Цуладзе
Фильмография Баадура Цуладзе
Актер снялся в нескольких украинских фильмах:
- "Контрабанда" (1974),
- "Эквилибрист" (1976, т/ф, Сандро),
- "Куда он денется!" (1981, Амбарцумов),
- "Острый разговор" (1981, эпиз.),
- "Блондинка за углом" (1984, Рашид Рашидович).
Кроме того, актер еще сыграл в таких фильмах:
- "Метеоидиот" (2008)
- "Будьте моим мужем" (1981)
- "Тегеран-43" (1980)
- "Удача" (1980)
- "Цыган" (1979)
- "Сватовство гусара" (1979)
- "Metsamete gochi" (1979)
- "Расписание на послезавтра" (1978)
- "Shesveneba" (1978)
- "Три жениха" (1978)
- "Комедия ошибок" (1978)
- "Ночь над Чили" (1977)
- "Покорители гор" (1977)
- "Лимонный торт" (1977)
- "Бабочка" (1977)
- "Термометры" (1976)
- "Три рубля" (1976)
- "Любовь с первого взгляда" (1975-1988)
- "Приключения Буратино" (1975)
- "У самого Черного моря" (1975)
- "Странствующие рыцари" (1975)
- "Центровой из поднебесья" (1975)
- "Любовь, велика сила твоя" (1975)
- "Первая ласточка" (1975)
- "Ау-у!" (1975)
- "Субботний вечер" (1975)
- "Утренние колокола" (1967)
- "Мой друг Нодар" (1967)
- "Город просыпается рано" (1967)
- "Он убивать не хотел" (1966)
- "Стрекоза" (1954)
Собственные фильми Баадура Цуладзе:
- "Наш черед, ребята!" (1986)
- "Для любителей решать кроссворды" (1981)
- "Пари, Бабочка, Три рубля, Термометр и т.д." (1980)
- "Удача" (1980)
- "Перерыв" (1978)
- "Любовь, велика сила твоя" (1975)
- "Вальс на Мтацминде" (1975)
- "Белые камни" (1972)
- "Гладиатор" (1972)
- "Мяч, перчатка и капитан" (1969)