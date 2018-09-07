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Умер Берт Рейнолдс: фильмография легендарного актера

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Умер Берт Рейнолдс – фильмография Берта Рейнолдса
Умер Берт Рейнолдс – фильмография Берта Рейнолдса / 24 канал

Американский актер Берт Рейнолдс умер в четверг в возрасте 82 лет. Актер в течение многих лет страдал от проблем с сердцем. Рейнолдс был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Какие фильмы принесли ему мировую славу – далее в материале.

Актер Берт Рейнолдс умер в окружении своих близких в больнице. Актер продолжал сниматься до конца своих дней, не смотря на то, что в 2010 году он перенес сложную операцию.

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Берт Рейнолдс – обладатель двух премий "Золотой глобус" и премии "Эмми", а также номинант на "Оскар".

Фильмография Берта Рейнолдса

Берт Рейнольдс родился 11 февраля 1936 года в Вэйкросс (штат Джорджия, США). В школьные годы актер очень увлекался американским футболом и даже подумывал о спортивной карьере. Однако травма колена, которую он получил в результате автомобильной аварии, поставила крест на спорт. Именно тогда Берт загорелся желанием стать актером, сначала он играл в массовке театральной труппы, потом снимался в телесериале "Речной пароход".

Дебют в художественном кино состоялся в 1961 году – Берт сыграл в фильме "Ангельский ребенок". Настоящей звездой Голливуда его сделал фильм "Избавление" в 1972 году. После этого фильма актер десятилетия был на пике популярности.

Помер Берт Рейнолдс – фільмографія Берта Рейнолдса
Берт Рейнольдс в фильме "Избавление"

В разные периоды своей карьеры Берт с одинаковой легкостью играл настоящих мужчин с каменными лицами и "острых на язык". Внешность (темные волосы и смуглая кожа, твердо сжатые губы) и манера игры очень часто позволяли ему играть индейцев.

В том же 1972 году актер решил оживить интерес к своей персоне. Он позировал в обнаженном виде для журнала Cosmopolitan, что считалось тогда, в эру буржуазного феминизма, хорошим спортивным духом. Его естественный и самобытный юмор сделали его частым гостем телевизионных ток-шоу.

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Помер Берт Рейнолдс – фільмографія Берта Рейнолдса
Берт Рейнольдс в фильме "Гонки "Пушечное ядро"

Сам Берт искал роли с комическими элементами, но кассовым актером его сделали серьезные роли. Боевик "Белая молния" (1973) стал первым фильмом, где Берт сыграл "своего парня". Тут были и погони на машинах, и сногсшибательные красотки, алкоголь и образ крутого парня, с которым опасно связываться. Такие фильмы, как "Полицейский и бандит" и "Гонки "Пушечное ядро" принесли большую популярность, после этого актера даже начали называть "своим бандитом".

Помер Берт Рейнолдс – фільмографія Берта Рейнолдса
Берт Рейнольдс в фильме "Полицейский и бандит"

Самая удачная полоса его карьеры пришлась на конец 1970-х, когда Рейнолдс снялся в ряде чрезвычайно развлекательных и высоко оцененных критиками картин. Это были: "Конец" (1978) – острая, черная комедия, в которой он также выступил и как режиссер, "Хупер" (1978) – смешная комедия о каскадере, и "Начать сначала" (1979) – о разведенном мужчине, который пытается стать на ноги.

Помер Берт Рейнолдс – фільмографія Берта Рейнолдса
Берт Рейнольдс в фильме "Хупер"

Уже с 1980-х годов его карьера актера идет на спад. Трудно было не заметить, что выглядел актер и говорил уже настолько слабо, что пошли слухи о том, что он болен СПИДОМ. Это оказалось неправдой, но он в одиночестве боролся с другой тяжелой болезнью, которая не давала ему появляться в обществе более года. К сожалению, картины его "возвращения", такие, как "Мэлоун" (1987) и "Полицейский напрокат" (1988) были одинаково слабыми.

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Затем Рейнолдс сыграл первую в своей жизни характерную роль стареющего взломщика сейфов в картине Билла Форсайта "Медвежатники" (1989) и работа эта оказалась замечательной. В том же году он озвучил главную роль в мультфильме "Все псы попадают в рай" со своей женой того времени Лони Андерсон. Лони озвучивала главную женскую роль.

После 50 лет Рейнольдс начинает работать исключительно для телевидения. Он снялся в коротком телесериале B. L. Stryker (1988-1990), затем в очень популярном сериале Evening Shade (1990-1994) и получил телепремию "Эмми". В 1990-х он неожиданно вернулся в Голливуд, снялся в звездном хите "Полицейский с половиной" (1993), в 1995 году удачно сыграл в триллере "Безумие", в 1996 году появился в фильме "Познакомьтесь с Уолли Спарксом" и заработал номинацию на "Оскар" за роль второго плана в драме "Ночи в стиле буги" (1997).

Помер Берт Рейнолдс – фільмографія Берта Рейнолдса
Кадр из фильма "Ночи в силе буги"

Последняя картина, в которой появился Рейнольдс – "Пятая категория" в 2014 году. Однако известно, что Рейнольдс должен был сыграть Джорджа Спана в картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", которая выйдет на экраны в 2019 году.

Теги: Новости Украины Кино LifeStyle Новости культуры Голливуд Потери
Источник: 24 канал
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