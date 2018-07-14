Умер бизнесмен Петр Офицеров, которого вместе с Навальным судили по делу "Кировлеса"

В России умер 43-летний бизнесмен Петр Офицеров, который вместе с российским оппозиционером Алексеем Навальным проходил по делу "Кировлеса".

Об этом пишет издание Meduza.

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Ранее российские СМИ сообщали, что 8 июля Офицеров попал в больницу в Москве в тяжелом состоянии. У него диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Правда, в результате чего мужчина был госпитализирован не сообщается.

Петр Офицеров был вместе с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным фигурантом по делу о мошенничестве в компании "Кировлес" и был приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

Во время следствия и суда Офицеров не признал своей вины и не давал показаний против Навального.

Офицеров и Навальный на суде по делу "Кировлеса" // Фото: openrussia.org