Умер Богдан Жолдак – известный украинский писатель и киносценарист

На 71-м году жизни умер украинский писатель, драматург и киносценарист Богдан Жолдак.

Как сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский, Жолдак умер внезапно – у него оторвался тромб.

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Царство Небесное, друг Богдан. Мы запомним тебя как мощного мастера слова и непревзойденного жизнелюба,

– написал Сидоржевский.

На смерть Богдана Жолдака уже отреагировали в сетях другие украинские писатели

"Таков. С улыбкой в бороде. В слове озорник, а с такой нежной и ранимой душой", – написала главный редактор "Издательства Старого Льва" Марьяна Савка.

Кто такой Богдан Жолдак?Родился 13 февраля 1948 года в Киеве. Был ведущим нескольких телевизионных программ на украинских телеканалах и еженедельной радиопередачи на Первом канале Национального радио.



Работал на киностудии "Рось", преподавал сценарное мастерство на кинофакультете Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого.



Был членом Национального союза писателей Украины и Национального союза кинематографистов Украины.



Автор книг "Горячая Арктика", "Гальманах", "Капосні капці". Автор сценариев фильмов "Ведьма", "Казаки идут!", "Иван и кобыла", "Дорога на Сечь" и другие.