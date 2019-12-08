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      Умер бывший боец 95-й бригады и Народный Герой Игорь Волынец: фото

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      Ушел из жизни военный Игорь Волынец / Коллаж 24 канала

      Ушел из жизни бывший военный 95-ой отдельной аэромобильной бригады Игорь Волынец с позывным Енот. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

      Волынец самостоятельно ушел из жизни в ночь на 7 декабря, пишет военный Сергей Сердюк в фейсбуке.

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      Похоронят военного 8 декабря в родном селе Голубовка, Ружинского района на Житомирщине.


      Награждение Волынца отличием "Народный герой Украины"

      Побратимы и волонтеры, которые знали военного, шокированы новостью о его смерти. Они отмечают, что Игорь был мужественным бойцом и прошел настоящий ад.

      Высококлассный был водитель и человек позитивный. Жаль. Ребята шокированы, и я – не исключение... Войну пережил, жизнь "на гражданке" – нет. Не осилил,
      – написал волонтер Алексей Мочанов.

      Что известно об Игоре Волынце? Бывший военный. Пошел на войну в 2014 году, был водителем разведвзвода, участник обороны Донецкого аэропорта. Он обеспечивал ротацию личного состава, подвозил бойцам боеприпасы, воду, еду, забирал раненых. Пережил подрыв на мине, в Песках четыре раза его контузило.

      Награжден орденом "За мужество" III степени и негосударственным орденом "Народный Герой Украины".

       

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      1993
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Самоубийство Вооруженные силы Украины
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