Умер бывший политзаключенный Ярема Ткачук

В четверг, 9 августа, на Львовщине умер известный украинский диссидент Ярема Ткачук. Бывшего политзаключенного не стало в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает "Новости города Льва".

"Ярема Степанович Ткачук с безграничным патриотизмом, любовью и преданностью служил украинской нации. Несмотря на все притеснения, которым подвергались украинцы, он находил мужество оставаться самим собой и чувствовать себя хозяином на своей Земле", – говорится в сообщении.

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Ткачук был членом-основателем объединенной "Партии Освобождения Украины". Автор ряда статей, книг и открыток. Написал книгу воспоминаний "Ураганы", за которую в 2007 году получил Международную литературную премию Фонда семьи Воскобойников в жанре мемуаристки.

Награжден Почетным знаком "Крест Победы" и юбилейной медалью Президента Украины "25 лет независимости Украины".

Жил в селе Поповичи на Львовщине.