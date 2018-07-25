Умер бывший президент Ferrari Маркионне

Бывший президент Ferrari умер в больнице в Цюрихе, где он находился в отделении интенсивной терапии после неудачной операции на плече.

Как отмечает итальянская пресса, к резкому ухудшению здоровья Маркионне привели осложнения после операции по удалению злокачественной опухоли на плече – в результате приступа эмболии у бывшего президента Ferrari возникли необратимые повреждения головного мозга, он впал в кому, вывести из которой его не удалось.

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Еще на прошлой неделе Маркионне выполнял свои обязанности главы Ferrari, однако во время Гран-при Германии стало известно о его освобождении от должности из-за обострения проблем со здоровьем.

Серджио Маркионне долгое время работал в различных подразделениях Ferrari, а в 2014 году стал главой компании, в том числе отвечал за Формулу-1.