21:02
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Умер Давид Черкасский: биография создателя мультфильма "Остров сокровищ"

      116 Читати новину українською
      Умер Давид Черкасский: биография известного мультипликатора
      Умер Давид Черкасский: биография известного мультипликатора

      Народный артист Украины, мультипликатор Давид Черкасский ушел из жизни 30 октября. Ему было 86 лет. Черкасский умер в больнице через два месяца после перенесенного инсульта.

      Биография Давида Черкасского

      Ранние годы

      Давид Черкасский родился 23 августа 1932 года в городе Шпола, в Черкасской области. После окончания Киевского инженерно-строительного института некоторое время работал по специальности, но через четыре года пришел на студию "Киевнаучфильм". Как говорил сам мультипликатор, художественных школы не посещал, а учился рисовать самостоятельно.

      Читайте также: Умер Давид Черкасский – известный украинский мультипликатор


      Давид Черкасский в молодости​ 

      Творчество

      Его режиссерский дебют состоялся в 1964 году и после этого Черкасский создал много мультифильмов, на которых выросло не одно поколение.

      Среди его самых известных работ: "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и двухсерийный "Остров сокровищ". Как художник, участвовал в создании мультфильмов: "Как казаки невест выручали", "Как казаки кулеш варили", "Приключения малыша Гиппопо" и другие.

      Смотрите мультфильм "Как казаки кулеш варили": видео

       

      В 1990-е годы занимался рекламными роликами.

      Черкасский был президентом фестиваля анимационных фильмов "КРОК" (до 2014 года фестиваль проводился Украиной и Россией на паритетных основаниях, а с 2015 – только Россией).

      Награды

      Давид Черкасский был удостоенным многих наград, среди которых Заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины, а также он был кавелером ордена "За заслуги" III и II степеней.

      Личная жизнь

      Черкасский был женат на Наталье Марченковой, которая также работала режиссером-мультипликатором. У них родился сын Александр, который пошел по стопам родителей и стал телережиссёром.

      Теги: Новости Украины Новости культуры LifeStyle Потери Кино
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      сегодня , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      сегодня , 20:01 Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      Яніна Ткачук
      Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      сегодня , 19:02 Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сегодня , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Налоги на зарубежные посылки от 22 евро или как правительство провалило борьбу с контрабандой
      сегодня , 18:48 Налоги на зарубежные посылки от 22 евро или как правительство провалило борьбу с контрабандой
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук