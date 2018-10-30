Умер Давид Черкасский: биография создателя мультфильма "Остров сокровищ"

Народный артист Украины, мультипликатор Давид Черкасский ушел из жизни 30 октября. Ему было 86 лет. Черкасский умер в больнице через два месяца после перенесенного инсульта.

Биография Давида Черкасского

Ранние годы

Давид Черкасский родился 23 августа 1932 года в городе Шпола, в Черкасской области. После окончания Киевского инженерно-строительного института некоторое время работал по специальности, но через четыре года пришел на студию "Киевнаучфильм". Как говорил сам мультипликатор, художественных школы не посещал, а учился рисовать самостоятельно.

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Давид Черкасский в молодости​

Творчество

Его режиссерский дебют состоялся в 1964 году и после этого Черкасский создал много мультифильмов, на которых выросло не одно поколение.

Среди его самых известных работ: "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и двухсерийный "Остров сокровищ". Как художник, участвовал в создании мультфильмов: "Как казаки невест выручали", "Как казаки кулеш варили", "Приключения малыша Гиппопо" и другие.

Смотрите мультфильм "Как казаки кулеш варили": видео

В 1990-е годы занимался рекламными роликами.

Черкасский был президентом фестиваля анимационных фильмов "КРОК" (до 2014 года фестиваль проводился Украиной и Россией на паритетных основаниях, а с 2015 – только Россией).

Награды

Давид Черкасский был удостоенным многих наград, среди которых Заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины, а также он был кавелером ордена "За заслуги" III и II степеней.

Личная жизнь

Черкасский был женат на Наталье Марченковой, которая также работала режиссером-мультипликатором. У них родился сын Александр, который пошел по стопам родителей и стал телережиссёром.