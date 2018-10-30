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      Умер Давид Черкасский: "Доктор Айболит", "Остров сокровищ" и другие мультфильмы режиссера

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      Умер Давид Черкасский: известные работы мультипликатора
      Умер Давид Черкасский: известные работы мультипликатора

      30 октября ушел из жизни знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский. Ему было 86 лет. Народный артист Украины умер в больнице через два месяца после перенесенного инсульта.

      За свою карьеру Давид Черкасский снял 14 анимационных лент. Режиссерский дебют заслуженного деятеля искусств Украины состоялся в 1964 году.

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      После этого Черкасский создал много мультфильмов, на которых выросло не одно поколение. Давид Черкасский прославился циклами мультфильмов – про доктора Айболита, про капитана Врунгеля, про Остров сокровищ.

      Режиссер создал собственный стиль, для которого характерно использование в кадре фильма субтитров, текстовых полей, соединение мультипликации с документальными кадрами и игровыми съемками живых актеров. Предлагаем вспомнить самые известные ленты Давида Черкасского.

      Самые известные работы Давида Черкасского:

      Приключения капитана Врунгеля

      Культовый юмористический мультипликационный сериал поставлен в 1976-1979 годах на студии Киевнаучфильм режиссером Давидом Черкасским. Эта работа не имела аналогов в Советском союзе. Мультсериал "Приключения капитана Врунгеля", снятый по одноименной повести Андрея Некрасова, рассказывает с детективной интригой историю о том, как известного мореплавателя Врунгеля приглашают к участию в морской регате, путешествиям его команды и бандитов.

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      Доктор Айболит

      Это знакомый каждому с детства мультфильм про доброго доктора Айболита, который лечит всех зверушек и расположился под большим деревом, куда приходят все, кому нужна помощь.

       

      Остров сокровищ

      В этой интерпретации роман Роберта Льюиса Стивенсона заиграл новыми красками: мультипликационные фрагменты сменяются музыкальными клипами с участием знаменитых актеров.

      Сюжет картины вращается вокруг поиска таинственных сокровищ. Фильм "Остров сокровищ" состоит из двух частей, первая из них – "Карта капитана Флинта" (1986 год), и продолжение под названием "Сокровища капитана Флинта" (1988).

       

      Как казаки невест выручали

      Серия о приключениях казаков, в которой герои преследуют пиратов, похитивших казачек.

       

      Как казаки кулеш варили

      В эпизоде речь идет о похищении Ока и других казаков басурманами-работорговцами.

       

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Потери Кино
      Источник: 24 канал
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