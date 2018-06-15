13:05
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
30°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Умер Доминик Джозеф Фонтана – барабанщик Элвиса Пресли

30 Читати новину українською
Умер Доминик Джозеф Фонтана: биография
Умер Доминик Джозеф Фонтана: биография / Фото из открытых источников

В США, в штате Теннеси, умер знаменитый барабанщик Доминик Джозеф Фонтана, который ранее работал вместе с американским певцом Элвисом Пресли. Мужчине было 86 лет, причины смерти устанавливаются.

Об этом сообщило издание ABC News.

По словам его жены, музыкант умер у себя дома во сне. Она добавила, что Доминик чувствовал осложнения после перелома бедра в 2016 году.

Читайте также: Умер легендарный барабанщик

"Его любили все по всему миру. Он относился ко всем, как к своим друзьям", – добавила жена музыканта. Бывшая жена Фонтаны в свою очередь назвала покойного музыканта "очень талантливым музыкантом и замечательным человеком".

Как известно, Доминик Джозеф Фонтана играл с Элвисом Пресли с 1954 по 1968 годы. За время творческой карьеры Элвиса Пресли, Фонтана принял участие в записи нескольких сотен песен Элвиса, среди которых есть самые известные хиты легенды музыки.


Элвис Пресли с барабанщиком Домиником Джозефом Фонтаной

Кроме музыкального сотрудничества, мужчина снимался в видеоклипах и фильмах, в которых Элвис играл главные роли. Покойный музыкант своими вдохновителями считал Ринго Старра, лидера The Band Левона Хелма, барабанщиков Брюса Спрингстина и Макса Вайнберга.

В 2009 году Доминик Джозеф Фонтана был включен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы рокабилли, что считается большим достижением в музыкальной индустрии.

Смотреть видео Элвиса Пресли с барабанщиком Домиником Джозефом Фонтаной:

 

Теги: LifeStyle Музыка Элвис Пресли Потери
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Украине введут обязательное лицензирование врачей: основные изменения
сегодня, 11:55 В Украине введут обязательное лицензирование врачей: основные изменения
172
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук