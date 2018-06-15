Умер Доминик Джозеф Фонтана – барабанщик Элвиса Пресли

В США, в штате Теннеси, умер знаменитый барабанщик Доминик Джозеф Фонтана, который ранее работал вместе с американским певцом Элвисом Пресли. Мужчине было 86 лет, причины смерти устанавливаются.

Об этом сообщило издание ABC News.

По словам его жены, музыкант умер у себя дома во сне. Она добавила, что Доминик чувствовал осложнения после перелома бедра в 2016 году.

Читайте также: Умер легендарный барабанщик

"Его любили все по всему миру. Он относился ко всем, как к своим друзьям", – добавила жена музыканта. Бывшая жена Фонтаны в свою очередь назвала покойного музыканта "очень талантливым музыкантом и замечательным человеком".

Как известно, Доминик Джозеф Фонтана играл с Элвисом Пресли с 1954 по 1968 годы. За время творческой карьеры Элвиса Пресли, Фонтана принял участие в записи нескольких сотен песен Элвиса, среди которых есть самые известные хиты легенды музыки.



Элвис Пресли с барабанщиком Домиником Джозефом Фонтаной

Кроме музыкального сотрудничества, мужчина снимался в видеоклипах и фильмах, в которых Элвис играл главные роли. Покойный музыкант своими вдохновителями считал Ринго Старра, лидера The Band Левона Хелма, барабанщиков Брюса Спрингстина и Макса Вайнберга.

В 2009 году Доминик Джозеф Фонтана был включен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы рокабилли, что считается большим достижением в музыкальной индустрии.

Смотреть видео Элвиса Пресли с барабанщиком Домиником Джозефом Фонтаной: