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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Умер друг Украины, – Владимир Кличко о смерти сенатора США

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Владимир Кличко прокомментировал смерть Джона Маккейна
Владимир Кличко прокомментировал смерть Джона Маккейна

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко не смог пройти мимо известия о смерти американского сенатора Джона Маккейна.

На своей странице в Instagram спортсмен поделился раритетным снимком с политиком, сопроводив его подписью, пишет Xsport.

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"Сенатор Джон Маккейн был героем, настоящим воином, и я с благодарностью могу сказать, что и преданным фанатом бокса. Он изменил спорт в лучшую сторону с помощью "акта Али", также он был хорошим другом для Украины. Покойся с миром, чемпион", – написал под фото Владимир Кличко.

Напомним, что после 8 лет отношений Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили расстаться. 3-летняя дочь Кайя Евдокия не стала сдерживающим фактором в решении звездной пары. Но инсайдер издания People убежден, что в СМИ несколько преувеличили информацию, поэтому пара вскоре может вновь возобновить отношения.

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Теги: Новости США Новости спорта Бокс Владимир Кличко
Источник: 24 Канал
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