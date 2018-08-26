Умер друг Украины, – Владимир Кличко о смерти сенатора США

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко не смог пройти мимо известия о смерти американского сенатора Джона Маккейна.

На своей странице в Instagram спортсмен поделился раритетным снимком с политиком, сопроводив его подписью, пишет Xsport.

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"Сенатор Джон Маккейн был героем, настоящим воином, и я с благодарностью могу сказать, что и преданным фанатом бокса. Он изменил спорт в лучшую сторону с помощью "акта Али", также он был хорошим другом для Украины. Покойся с миром, чемпион", – написал под фото Владимир Кличко.

Напомним, что после 8 лет отношений Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили расстаться. 3-летняя дочь Кайя Евдокия не стала сдерживающим фактором в решении звездной пары. Но инсайдер издания People убежден, что в СМИ несколько преувеличили информацию, поэтому пара вскоре может вновь возобновить отношения.

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