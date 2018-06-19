Умер XXXTentacion: биография рэпера Джасея Дуэйна Онфроя

20-летний рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известен как XXXTentacion, 18 июня. Парень погиб от тяжелого ранения.

Как ранее сообщалось, 18 июня на XXXTentacion напали, когда он выходил из своего мотосалона. Злоумышленники выстрелили в рэпера и забрали у него сумку Louis Vuitton. Парень умер в больнице, не приходя в сознание.

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По информации полиции, на музыканта напали двое вооруженных людей. Оба подозреваемых сели в темно-серый внедорожник. Следствие продолжается.

Биография Джасея Дуэйна Онфроя (XXXTentacion)

Джасей Дуэйн Онфрой родился 21 января 1998 года в американском городе Плантейшн. Из-за плохого финансового положения матери парня воспитывала бабушка. У Онфроя были ямайские, египетские, индийские, немецкие и итальянские корни.

Парень с детства отличался плохим поведением и постоянно устраивал драки.

Джасей ходил в школьный хор, а позже – в церковный, но его выгнали за нападение на одного из учеников.

Музыкальная карьера рэпера началась в 2014 году, когда он вышел из воспитательной колонии, куда попал за владение оружием. Тогда Джасей обнародовал свой первый трек "Vice City" на платформе SoundCloud. В том же году Онфрой издал свой дебютный мини-альбом "The Fall".

А в 2016 рэпер представил еще один мини-альбом "Willy Wonka Was a Child-Murderer". Но карьера не пошла вверх – его арестовали и выдвинули многочисленные обвинения, в частности, за грабеж с применением огнестрельного оружия.

25 августа 2017 года вышел дебютный альбом Онфроя — "17", который занял вторую строчку в хит-параде Billboard 200.

Второй альбом "?" (Question mark) был выпущен в марте 2018 года. Трек "SAD!" из него достиг седьмой строчки в чарте Billboard Hot 100.