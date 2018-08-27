Умер Джон Маккейн: как его память почтили в Киеве
Утром 26 августа к зданию посольства США в Киеве люди несут цветы, чтобы почтить память сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение рака. У него была опухоль мозга.
Читайте также: Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
Его похоронят в столице штата Мэриленд – городе Аннаполисе. Попрощаться с Джоном Маккейном можно будет и в Вашингтоне, и Финиксе.
Второй день подряд неравнодушные украинцы продолжают сносить цветы и лампадки к посольству США в Киеве.
Под плитой перед воротами диппредставительства оставили небольшое фото Джона Маккейна.
Слова соболезнования по поводу смерти Джона Маккейна, которого называли большим другом Украины, выразили и украинские политики.