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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Умер Джон Маккейн: как его память почтили в Киеве

232 Читати новину українською
Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни
Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни / Facebook

Утром 26 августа к зданию посольства США в Киеве люди несут цветы, чтобы почтить память сенатора-республиканца Джона Маккейна.

 

Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение рака. У него была опухоль мозга.

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Его похоронят в столице штата Мэриленд – городе Аннаполисе. Попрощаться с Джоном Маккейном можно будет и в Вашингтоне, и Финиксе.

Второй день подряд неравнодушные украинцы продолжают сносить цветы и лампадки к посольству США в Киеве.

Под плитой перед воротами диппредставительства оставили небольшое фото Джона Маккейна.

Слова соболезнования по поводу смерти Джона Маккейна, которого называли большим другом Украины, выразили и украинские политики.

Теги: Новости Украины Новости Киева Новости США Джон Маккейн Потери
Источник: 24 Канал
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