16:04
29 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, 28 ноября
      Вести.UA. (Не) Выполненные обещания Яценюка. Военная служба украинских детей
      Вєсті.UA
      20:34, 28 ноября
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Умер еще один легендарный игрок "Динамо" Виктор Матвиенко

      52 Читати новину українською
      Умер Виктор Матвиенко
      Умер Виктор Матвиенко / dynamomania.com

      В четверг, 29 ноября, в возрасте 70 лет из жизни ушел Виктор Матвиенко – легендарный защитник киевского "Динамо", 4-кратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА. Со сборной СССР он получал серебряные медали Евро-1972 и бронзовые на Олимпиаде-1976.

      Виктор Матвиенко родился в 1948 году в Запорожье. За "Динамо" защитнику удалось дебютировать в 1970 году. От болельщиков получил прозвище "Мотя". В общем, в качестве игрока он четырежды становился чемпионом СССР и трижды - серебряным призером. Также, вместе с "Динамо", выигрывал Кубок СССР, Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА.

      Читайте также: Ушел из жизни легендарный капитан киевского "Динамо"

      Карьеру игрока он завершил довольно рано – в 30 лет. После "Динамо" Виктор Антонович провел сезон за "Днепр". Несмотря на наличие предложений от других клубов, в том числе и из Москвы, переезжать куда-либо он не собирался.

      Перейдя на тренерскую работу, Матвиенко работал с польской "Орлентой" и молдавским "Тилигулом", а в Украине – с ровенским "Авангардом", хмельницким "Подольем", черновицкой "Буковиной" и "Торпедо" из родного Запорожья.

      Время и место прощания с Виктором Матвиенко будет сообщено отдельно.

      Теги: Потери Динамо Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      сегодня , 15:01 Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      Юрій Бутусов 713
      Саломе Зурабишвили – новый президент Грузии: что о ней известно
      сегодня , 14:43 Саломе Зурабишвили – новый президент Грузии: что о ней известно
      Наталя Боднар 806
      Профессии будущего: как изменится мир
      сегодня , 13:01 Профессии будущего: как изменится мир
      Ксенія Прожогіна 949
      Кому належить Керченська протока
      сегодня , 12:01 Кому належить Керченська протока
      Блог Медіа 3896
      Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      сегодня , 08:40 Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      Олексій Чибісов 9157
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Кольшрайбер выбыл уже на старте теннисных соревнований в Австрии
       30 июля 2013 , 21:49
      Криштиану Роналду подписал контракт с "Ювентусом" и прошел медосмотр, – Моджи
       5 июля , 14:35
      "Фейенорд" могут наказать за флаг "UEFA - MAFIA"
       9 ноября 2014 , 14:43
      Украинский клуб начинает сезон в Лиге Европы с поражения
       30 июля 2015 , 22:28
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук