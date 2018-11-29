Умер Виктор Матвиенко

В четверг, 29 ноября, в возрасте 70 лет из жизни ушел Виктор Матвиенко – легендарный защитник киевского "Динамо", 4-кратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА. Со сборной СССР он получал серебряные медали Евро-1972 и бронзовые на Олимпиаде-1976.

Виктор Матвиенко родился в 1948 году в Запорожье. За "Динамо" защитнику удалось дебютировать в 1970 году. От болельщиков получил прозвище "Мотя". В общем, в качестве игрока он четырежды становился чемпионом СССР и трижды - серебряным призером. Также, вместе с "Динамо", выигрывал Кубок СССР, Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА.

Читайте также: Ушел из жизни легендарный капитан киевского "Динамо"

Карьеру игрока он завершил довольно рано – в 30 лет. После "Динамо" Виктор Антонович провел сезон за "Днепр". Несмотря на наличие предложений от других клубов, в том числе и из Москвы, переезжать куда-либо он не собирался.

Перейдя на тренерскую работу, Матвиенко работал с польской "Орлентой" и молдавским "Тилигулом", а в Украине – с ровенским "Авангардом", хмельницким "Подольем", черновицкой "Буковиной" и "Торпедо" из родного Запорожья.

Время и место прощания с Виктором Матвиенко будет сообщено отдельно.