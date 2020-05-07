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      Умер Флориан Шнайдер – один из основателей культовой группы Kraftwerk

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      Флориан Шнайдер
      Флориан Шнайдер / kraftwerk.fandom

      Флориан Шнайдер, который был одним из лидеров Kraftwerk, умер в возрасте 73 лет. Именно группа Kraftwerk в 1970-х годах стояла у истоков электронной музыки.

      У Шнайдера было онкозаболевание. Музыкант умер через несколько дней после того, как отпраздновал свой 73-й день рождения, сообщает BBC.

      Отметим, что вместе с Ральфом Хюттеру Флориан Шнайдер основал в 1968 году Kraftwerk, который в итоге стал одним из самых новаторских коллективов в истории электронной музыки.

       

      Теги: Потери Музыка
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