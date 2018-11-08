14:51
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО

      Умер Френсис Ле: биография оскароносного композитора и лучшие саундтреки

      41 Читати новину українською
      Френсис Ле умер во Франции
      Френсис Ле умер во Франции / Фото из открытых источников

      Легендарный французский композитор Фрэнсис Ле умер в Ницце. Автору знаменитых композиций было 86 лет.

      Френсис Ле родился в Ницце в 1932 году. Музыкальную карьеру начинал как аккомпаниатор эстрадных певцов. Впоследствии в начале 1960-х годов он становится популярным как кинокомпозитор.

      Читайте также: Автор хитов Эдит Пиаф: во Франции скончался легендарный композитор Франсис Ле

      В течение своей жизни Фрэнсис написал музыку к более 50 кинолент.

      Самые популярные саундтреки Фрэнсиса Ле

      Мужчина и женщина

      Лента "Мужчина и женщина" была номинирована на премию "Золотой глобус" за лучшую музыку.

       

      История любви

      Фильм "История любви" принес Френсису мировую известность, за музыку к которому он в 1970 году получил "Оскар".

       

      Жить, чтобы жить

       

      Пассажир дождя

       

      Также Френсис Ле написал музыку для легендарных певцов: Эдит Пиаф, Ив Монтана, Мирей Матье и Джонни Холлидея.

      Слушайте песню: Эдит Пиаф – "Emporte-Moi"

       
      Теги: LifeStyle Новости Франции Потери Музыка
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук