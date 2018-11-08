Умер Френсис Ле: биография оскароносного композитора и лучшие саундтреки
Легендарный французский композитор Фрэнсис Ле умер в Ницце. Автору знаменитых композиций было 86 лет.
Френсис Ле родился в Ницце в 1932 году. Музыкальную карьеру начинал как аккомпаниатор эстрадных певцов. Впоследствии в начале 1960-х годов он становится популярным как кинокомпозитор.
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В течение своей жизни Фрэнсис написал музыку к более 50 кинолент.
Самые популярные саундтреки Фрэнсиса Ле
Мужчина и женщина
Лента "Мужчина и женщина" была номинирована на премию "Золотой глобус" за лучшую музыку.
История любви
Фильм "История любви" принес Френсису мировую известность, за музыку к которому он в 1970 году получил "Оскар".
Жить, чтобы жить
Пассажир дождя
Также Френсис Ле написал музыку для легендарных певцов: Эдит Пиаф, Ив Монтана, Мирей Матье и Джонни Холлидея.
Слушайте песню: Эдит Пиаф – "Emporte-Moi"