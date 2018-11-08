Легендарный французский композитор Фрэнсис Ле умер в Ницце. Автору знаменитых композиций было 86 лет.

Френсис Ле родился в Ницце в 1932 году. Музыкальную карьеру начинал как аккомпаниатор эстрадных певцов. Впоследствии в начале 1960-х годов он становится популярным как кинокомпозитор.

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В течение своей жизни Фрэнсис написал музыку к более 50 кинолент.

Самые популярные саундтреки Фрэнсиса Ле

Мужчина и женщина

Лента "Мужчина и женщина" была номинирована на премию "Золотой глобус" за лучшую музыку.

История любви

Фильм "История любви" принес Френсису мировую известность, за музыку к которому он в 1970 году получил "Оскар".

Жить, чтобы жить

Пассажир дождя

Также Френсис Ле написал музыку для легендарных певцов: Эдит Пиаф, Ив Монтана, Мирей Матье и Джонни Холлидея.

Слушайте песню: Эдит Пиаф – "Emporte-Moi"