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Умер Гэри Фридрих – создатель комиксов Marvel

83 Читати новину українською
Умер Гэри Фридрих - автор комиксов о "Призрачном гонщике"
Умер Гэри Фридрих - автор комиксов о "Призрачном гонщике" / MovieWeb

Умер один из создателей легендарных комиксов Marvel Гэри Фридрих. Ему было 75 лет.

Фридрих умер из-за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона, сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Гэри Фридрих стал известным благодаря сериям комиксов для Marvel о "Сыне сатаны" и "Призрачном гонщике". Он начал работать над комиксами еще в начале 1960-х.

Автор сотрудничал со Стивом Дитко – создателем "Человека-паука", который имеет украинские корни.

После сотрудничества с Marvel Фридрих также принимал участие в работе над комиксами "Сержант Фьюри и его ревущая команда", а также "Монстр Франкенштейна" и другими.

Умер Гэри Фридрих

Теги: LifeStyle Потери
Источник: 24 Канал
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