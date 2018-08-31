Умер Гэри Фридрих – создатель комиксов Marvel
Умер один из создателей легендарных комиксов Marvel Гэри Фридрих. Ему было 75 лет.
Фридрих умер из-за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона, сообщает издание The Hollywood Reporter.
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Гэри Фридрих стал известным благодаря сериям комиксов для Marvel о "Сыне сатаны" и "Призрачном гонщике". Он начал работать над комиксами еще в начале 1960-х.
Автор сотрудничал со Стивом Дитко – создателем "Человека-паука", который имеет украинские корни.
После сотрудничества с Marvel Фридрих также принимал участие в работе над комиксами "Сержант Фьюри и его ревущая команда", а также "Монстр Франкенштейна" и другими.
Умер Гэри Фридрих
Источник: 24 Канал
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