Умер глава LG Group

В Сеуле скончался председатель южнокорейской группы компаний LG Group Ку Бон Му. Ему было 73 года.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Читайте также: Умерла актриса Марго Киддер: биография звезды фильмов о Супермене

По информации агентства, Ку Бон Му был госпитализирован в четверг и находился в критическом состоянии. Также отмечается, что в этом году ему сделали несколько операций на головном мозге.

Ку Бон Му руководил LG Group в течение 23 лет. Он возглавил компанию в 1995 году вслед за своим отцом Ку Чжа Геном.



Ку Бон Му

(3rd LD) LG Group chief Koo Bon-moo dies https://t.co/4vrtRsjrSV — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 20 травня 2018 р.

LG Group является третьей по величине корпорацией Южной Кореи, которая производит бытовую электронику, химическую продукцию и телекоммуникационное оборудование и имеет дочерние компании LG Electronics, LG Display, LG Telecom и LG Chem в более чем 80 странах.