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Умер глава LG Group

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Умер глава LG Group Ку Бон Му
Умер глава LG Group Ку Бон Му / Фото из открытых источников

В Сеуле скончался председатель южнокорейской группы компаний LG Group Ку Бон Му. Ему было 73 года.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

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По информации агентства, Ку Бон Му был госпитализирован в четверг и находился в критическом состоянии. Также отмечается, что в этом году ему сделали несколько операций на головном мозге.

Ку Бон Му руководил LG Group в течение 23 лет. Он возглавил компанию в 1995 году вслед за своим отцом Ку Чжа Геном.


Ку Бон Му

LG Group является третьей по величине корпорацией Южной Кореи, которая производит бытовую электронику, химическую продукцию и телекоммуникационное оборудование и имеет дочерние компании LG Electronics, LG Display, LG Telecom и LG Chem в более чем 80 странах.

Теги: LG Потери Южная Корея
Источник: 24 Канал
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