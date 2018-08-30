Умер Иосиф Кобзон: биография и личная жизнь певца

Иосиф Кобзон умер на 81 году жизни. 14 последних лет советский и российский певец страдал онкологическим заболеванием. Кем был певец и как его деятельность касалась Украины – читайте дальше биографию и личную жизнь Иосифа Кобзона.

О смерти Иосифа Кобзона сообщил помощник жены певца. Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году, а через 3 года у него обнаружили онкологическое заболевание, после чего ему сделали первую операцию. В июле 2018 года Иосиф Кобзон был госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии, тогда его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. 7 августа его выписали, а 30 августа стало известно о его смерти.

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Биография Иосифа Кобзона

Иосиф Давыдович Кобзон – советский и российский певец, депутат Госдумы России II-VI созывов. Обладатель множества профессиональных наград и премий. Биография Иосифа Кобзона не менее интересна, ведь певец прославился не только своими песнями, но и политическими высказываниями.



Иосиф Кобзон родился в сентябре 1937 года в городе Часов Яр (Донецкая область) в еврейской семье Давида Куновича Кобзона и Иды Исаевной Шойхет-Кобзон. Незадолго до рождения сына Ида стала народной судьей. Иосиф Кобзон неоднократно рассказывал в интервью, что именно мать во многих отношениях была для него нравственным ориентиром.



Иосиф Кобзон (слева внизу) с мамой, отчимом и братьями

В детстве семья Кобзона часто переезжала. Так, они жили во Львове, а затем в городе Янгиюль (Узбекистан). Во время жизни во Львове отец ушел на фронт и больше не вернулся в семью: после полученной травмы мужчина долгое время проходил реабилитацию. В госпитале он встретил женщину, на которой женился и остался жить в российской столице.

Кем был Иосиф Кобзон: смотрите видео





В 1944 году Кобзон с матерью вернулись в Донецкую область, в город Краматорск. Там Иосиф Кобзон пошел в первый класс. В 1946 году его мать повторно вышла замуж. Этот брак принес Иосифу двух сводных братьев. После этого семья переехала еще раз – в Днепр, где Иосиф пошел учиться в горный техникум. Именно на сцене техникума впервые прозвучал красивый баритон молодого певца.



Иосиф Кобзон в армии

В 22 года Иосифа призвали в армию, где впоследствии он начал петь в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа. После увольнения Кобзон вернулся в Днепр. В этот период Иосиф встретил руководителя хора Леонида Терещенко, который понял, что перед ним уникальный талант и начал его готовить в консерваторию.



В 1959 году Иосиф стал солистом Всесоюзного радио. Здесь он работал 4 года. В это время сформировалась его индивидуальная исполнительская манера, по которой певца начали узнавать. Это гармоничное сочетание техники бельканто и непринужденности. В 1964 году Кобзон победил на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в польском Сопоте. В том же году Кобзон стал Заслуженным артистом Чечено-Ингушской АССР. В 1986 году Иосиф Кобзон стал Народным артистом СССР.



Иосиф Кобзон

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Иосиф Кобзон побывал с концертами на всех советских стройках. Он выступал перед военным контингентом в Афганистане и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В его репертуаре более 3 тысяч песен – есть опереточные арии, классические романсы, русские, украинские и еврейские народные песни.



Пел певец почти всю свою жизнь. Даже в свои 80 он был постоянным гостем на фестивалях "Песня года", новогодних "Голубых огоньках" и на всех праздничных концертах.

Политическая деятельность

Свою политическую карьеру Иосиф Кобзон начинал в 1990 году в качестве депутата Верховного Совета СССР. Артист неоднократно избирался в Государственную Думу РФ от Агинского Бурятского автономного округа.



Иосиф Кобзон выступил в оккупированном Донецке с главой оккупационной администрации Александром Захарченко

Иосиф Кобзон оказался в числе тех, кто подписал обращение деятелей культуры, направленное Президенту РФ Владимиру Путину. В этом обращении отмечалось, что Кобзон поддерживает политику президента относительно Крыма и Украины. Из-за этого впоследствии Евросоюз запретил певцу въезд на территорию ЕС.



Во многих украинских городах певца лишили статуса "почетного гражданина", в том числе и в Краматорске. Певец ездил с гастролями на оккупированные территории Донецкой и Луганской области, где открыто поддерживал оккупационные войска России. В конце ноября 2014 года Иосифу Кобзону присвоили статус "Почетного консула Донецкой народной республики в РФ". В этом же году Кобзон сам отказался от статуса народного артиста Украины.



Иосиф Кобзон и Владимир Путин

Личная жизнь Иосифа Кобзона

В жизни Кобзона было три женщины – певица Вероника Круглова, актриса Людмила Гурченко и Нинель Дризина.



На Кругловой Кобзон женился в 1965 году. Вероника в то время была невероятно популярной певицей. Богемная красотка, как и мужчина, часто пропадала на гастролях и репетициях. Муж и жена почти не виделись и уже через два года они расстались. Впоследствии Вероника Круглова вышла замуж за другого известного исполнителя – Вадима Мулермана. Через несколько лет певица уехала жить в США.



Уже в 1967 году Иосиф Кобзон женился второй раз, на артистке и певице Людмиле Гурченко. Вместе супруги прожили три года. Позже Гурченко призналась, что этот союз оказался самой большой ошибкой его жизни. Сначала ей казалось, что она сумеет изменить мужа, но у нее не получилось. Пара очень часто ссорилась. Позже Гурченко в мемуарах писала, что Козбон шутил и смеялся над творческой карьерой. После развода Гурченко и Козбон не общались долгих сорок лет, стараясь не пересекаться на различных мероприятиях и эстрадных тусовках.

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В начале 1970-х Кобзон встретил Нинель Дризину – это была скромная девушка из хорошей еврейской семьи, умная и хозяйственная, которая оказалась моложе его на 13 лет. Третья избранница сразу же понравилась маме артиста (в отличие от предыдущих двух), которая мгновенно оценила ее мудрым взглядом бывалой женщины.



Иосиф и Нелли Кобзон

Вместе пара жила с 1971 года. Нелли Кобзон родила мужу двоих детей. Сначала на свет появился первенец – сын Андрей. Через два года родилась дочь Наталья. Андрей некоторое время посвятил музыке, он был барабанщиком, но позже он бросил музыку и занялся бизнесом.



Дочь Наталья была пресс-секретарем у известного модельера Валентина Юдашкина. Она вышла замуж за гражданина Австралии, юриста Юрия Раппопорта. Дети подарили родителям семь внуков – двух мальчиков и пять девочек. Что же касается парика, то Иосиф Кобзон надел его в 35 лет. Однажды мать призналась, что причиной раннего облысения сына стало категорическое нежелание носить шапку в подростковом возрасте.

Болезнь Иосифа Кобзона и причина смерти

В 2005 году стало известно, что артист пережил сложную операцию по удалению злокачественной опухоли. Операция была проведена в Германии. Оперативное вмешательство ослабило иммунитет артиста. Затем у него диагностировали воспаление легких и почек.



В 2009 году артиста прооперировали второй раз и снова в Германии. Через пять дней после тяжелой операции Иосиф Кобзон отправился на музыкальный фестиваль в Юрмалу и даже запел. В 2010 году на концерте в Астане Иосиф Давыдович дважды упал в обморок на сцене и потерял сознание. Как оказалось, рак стал причиной анемии.

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20 июля 2018 года Кобзона госпитализировали. По информации СМИ, певец лежал в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы. Сначала медики стабилизировали состояние Кобзона. По их словам, состояние артиста был стабильно тяжелое. Однако две недели назад его здоровье резко ухудшилось. Состояние певца резко ухудшилось в ночь на 28 августа и медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.



При этом родственники артиста отказывались комментировать его здоровье, а пресс-секретарь певца заявила, что госпитализация Кобзона была плановой и в реанимацию его не переводили. Но два дня назад он впал в кому, из которой так и не вышел. Иосиф Кобзон умер 30 августа утром.