Умер советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет. Накануне его госпитализировали и подключили к аппарату вентиляции легких.

Кобзона госпитализировали еще 20 июля. По информации СМИ, певец лежал в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы. Сначала медики стабилизировали состояние Кобзона. По их словам, состояние артиста был стабильно тяжелое.

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Однако две недели назад его здоровье резко ухудшилось. Как сообщали российские издания, несколько дней назад Кобзон впал в кому. Состояние певца резко ухудшилось в ночь на 28 августа и медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.



При этом родственники артиста отказывались комментировать его здоровье, а пресс-секретарь певца заявила, что госпитализация Кобзона была плановой и в реанимацию его не переводили.



Но два дня назад он впал в кому, из которой так и не вышел. Иосиф Кобзон умер 30 августа утром.



Как известно, у Кобзона диагностировали рак в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.

Кто такой Иосиф Кобзон?Советский и российский певец, народный артист СССР, российский политик и депутат Госдумы. Родился в Донецкой области 11 сентября 1937 года. В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года он был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре. Активно поддерживал политику Путина в отношении Украины. В частности, неоднократно посещал оккупированный Крым, а впоследствии и Донецк с Луганском.