Умер известный британский писатель Филипп Керр

Писатель из Великобритании Филипп Керр, известный по фантастическому циклу "Дети лампы", скончался на 63-м году жизни.

Об этом сообщила его жена Джейн Тинн в Twitter.

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Отметим, Филипп Керр начал литературную карьеру в 1989 году. Он написал более 20 произведений, из которых 11 – романы. Стал известным в Европе и Америке как автор детективов.

Кроме книг для детей, писатель также публиковал произведения в жанре исторического приключенческого романа. Наиболее известным стал цикл о детективе Бернхарде Гюнтере, который работал в Чехословакии в период нацистской оккупации.