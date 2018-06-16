Умер известный дирижер Геннадий Рождественский

16 июня на 88-м году жизни умер известный российский и советский дирижер и пианист Геннадий Рождественский.

Об этом сообщила Московская консерватория, где он заведовал кафедрой оперно-симфонического дирижирования.

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"Интерфакс" со ссылкой на собственные источники сообщает, что Рождественский умер утром в субботу после продолжительной болезни.

В разные годы был главным дирижером многих известных оркестров, в том числе и оркестра Центрального телевидения и всесоюзного радио СССР, Государственного симфонического оркестра министерства культуры СССР.

Дважды он был главным дирижером Стокгольмского филармонического оркестра, а также Венского симфонического оркестра и симфонического оркестра BBC.

Смотрите видео концерта под управлением Геннадия Рождественского: