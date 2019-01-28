Умер известный футболист "Динамо" и "Черноморца" и бывший тренер "Карпат" Иштван Секеч

На 80-м году жизни ушел из жизни бывший игрок киевского "Динамо", московского ЦСКА и одесского "Черноморца", а также главный тренер львовских "Карпат" Иштван Секеч.

Иштван Секеч – украинский советский футболист венгерского происхождения, родился 3 декабря 1939 в Берегово, на Закарпатье. Выступал на позиции нападающего. Его отец Йожеф и трое братьев (Иосиф, Андрей, Василий) играли в футбол на разном уровне, но наибольших успехов достиг Иштван Секеч.

Читайте также: Умер комментатор Сергей Дерепа: его коллега Сергей Савелий вспомнил более 40 лет дружбы

Окончив среднюю школу, играл в ужгородском "Спартаке", затем в дубле киевского "Динамо". Дважды выступал в составе главной команды. В 1960-1962 годах играл за тернопольский "Авангард", впоследствии выступал за армейские команды: СКА (Львов), ЦСКА (Москва) и СКА (Одесса). В течение 1967-1972 годов был одним из ключевых игроков одесского "Черноморца". За этот клуб Секеч сыграл 161 матч и забил 29 голов (из них 147 матчей и 26 мячей в чемпионате).

11 октября 1964 защищал цвета сборной УССР против молодежной команды ГДР. Матч на Центральном стадионе Киева завершился победой хозяев – 2:0 (отличились Варга и Лобановский).

В 1973 году начал тренерскую карьеру. Свое первое звание – заслуженный тренер Таджикистана – получил в 1977-м за 5 место "Памира" (Душанбе) в первой лиге, что стало наивысшим достижением клуба в истории. В 1979 вывел львовские "Карпаты" в высшую лигу, за что удостоился звания заслуженного тренера Украины. В 1983 получил значок "заслуженный тренер Узбекистана" за 6 место "Пахтакора" (Ташкент) в высшей лиге СССР.



Иштван Секеч был тренером "Пахтакора", который занимал шестое место в чемпионате СССР

Последним клубом Иштвана Секеча был армянский "Мика". Впоследствии еще был тренером-консультантом в клубе "ЦСКА-Памир" из Душанбе.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram