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Умер известный певец и народный артист Украины Роман Майборода

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Умер Роман Майборода
Умер Роман Майборода / Фото из открытых источников

Умер Роман Майборода – известный певец, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины, профессор кафедры оперного пения Национальной музыкальной академии имени Чайковского.

Об этом сообщается на сайте Национальной оперы Украины.

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Артист ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причина его смерти не сообщается.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам покойного", – говорится в сообщении.

Прощание с Майбородой состоится 6 сентября в Национальной опере Украины, отпевание пройдет во Владимирском соборе.

Роман Майборода – сын композитора Георгия Майбороды и племянник композитора Платона Майбороды. Он был одним из представителей украинской вокальной школы, выступал на самых престижных оперных сценах мира, а в последние годы вел вокальные мастер-классы во многих зарубежных консерваториях.

Он был лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки в Вильнюсе, Международного конкурса в Тулузе, обладателем гран-при и золотой медали Международного конкурса молодых оперных певцов. Пел в операх Верди в Риге, Таллине и Варшаве. Артист ушел со сцены в 2012 году.

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Потери
Источник: 24 Канал
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