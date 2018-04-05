Умер известный украинский баскетболист Сергей Коваль

Утром 5 апреля трагически ушел из жизни 29-летний одесский баскетболист Сергей Коваль, который боролся с онкологической болезнью.

Об этом сообщает Одесская городская федерация баскетбола.

Читайте также: В Италии скоропостижно скончался футболист "Фиорентины" Давиде Астори

Отмечается, что парень был бывшим игроком БК "Одесса". В течение последних пяти лет он боролся с тяжелой болезнью – лимфомой Ходжкина (рак лимфатической системы), и даже прошел дорогостоящие курсы лечения. Спасти жизнь Сергея пытались близкие, знакомые, болельщики, профессиональные баскетболисты, клубы, организовывали сбор средств, однако болезнь отступила ненадолго.

Коваль, кроме БК "Одессы", выступал в составе днепродзержинского "Днепразота", БК "Аджалык" (Южный), "Барсы Атырау" из Казахстана, где стал чемпионом страны, а также БК "Киев".

Напомним, в конце марта в США умер 26-летний баскетболист Зеке Апшоу, который выступал за клуб "Гранд-Рапидс Драйв". Во время матча у спортсмена случился сердечный приступ.