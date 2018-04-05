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Умер известный украинский баскетболист Сергей Коваль

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Умер баскетболист Сергей Коваль
Умер баскетболист Сергей Коваль / ogfb.od.ua

Утром 5 апреля трагически ушел из жизни 29-летний одесский баскетболист Сергей Коваль, который боролся с онкологической болезнью.

Об этом сообщает Одесская городская федерация баскетбола.

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Отмечается, что парень был бывшим игроком БК "Одесса". В течение последних пяти лет он боролся с тяжелой болезнью – лимфомой Ходжкина (рак лимфатической системы), и даже прошел дорогостоящие курсы лечения. Спасти жизнь Сергея пытались близкие, знакомые, болельщики, профессиональные баскетболисты, клубы, организовывали сбор средств, однако болезнь отступила ненадолго.

Коваль, кроме БК "Одессы", выступал в составе днепродзержинского "Днепразота", БК "Аджалык" (Южный), "Барсы Атырау" из Казахстана, где стал чемпионом страны, а также БК "Киев".

Напомним, в конце марта в США умер 26-летний баскетболист Зеке Апшоу, который выступал за клуб "Гранд-Рапидс Драйв". Во время матча у спортсмена случился сердечный приступ.

Теги: Новости Украины Потери Новости Одессы Новости спорта Баскетбол
Источник: 24 Канал
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