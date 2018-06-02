Умер известный украинский хореограф Николай Бойченко

1 июня 2018 года в возрасте 32 лет ушел из жизни молодой украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко, который известен участием в проекте "Танцуют все".

Об этом сообщила балерина и коллега хореографа Даша Маликова в Facebook .

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Она отметила, что прощаться с хореографом будут во вторник, 5 июня.

Высокий полет Бойченко Николая – талантливого режиссера, неповторимого хореографа, артиста и красивого человека был прерван вчера, 1 июня 2018 года. Каждого, кто считает за честь сопровождать аплодисментами его финальную поход, просим оставить вторник свободным от других планов. Семья и друзья Николая,

– говорится в сообщении.

Отметим, Николай Бойченко был уроженцем Севастополя, однако 13 лет назад переехал жить в Киев. В столице мужчина основал свой собственный балет d'arts Dance Project.

Впоследствии, он стал режиссером-постановщиком на проекте "Украина имеет талант", хореографом постановщиком в шоу X-Factor, america's Got Talent, "Танцуют Все" и тому подобное. Кроме того, Бойченко сотрудничал с телеканалом "СТБ" и "1+1".