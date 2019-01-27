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      Умер известный украинский комментатор Сергей Дерапа

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      Умер известный украинский комментатор
      Умер известный украинский комментатор / ukr-team.com

      В субботу, 26 января, ушел из жизни известный украинский комментатор Сергей Дерепа. У него оторвался тромб.

      Похороны состоятся во вторник, 29 января, сообщает Tribuna.com.

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      Смерть комментатора подтвердил украинский спортивный журналист Валентин Щербачев.

      Дерепа родился в 1955 году. Он работал на украинском телевидении в 1990-2000-х годах. Он был комментатором многих футбольных и хоккейных матчей, автором и ведущим многочисленных спортивных телевизионных и радиопрограмм.

      Напомним, что два дня назад, 25 января, умер другой известный украинский журналист – редактор УНИАН Николай Бабич.

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      Теги: Спорт Потери
      Источник: 24 Канал
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