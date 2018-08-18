Умер экс-член команды "Океана Эльзы" Богдан Уцеха
В пятницу, 17 августа, скончался Богдан Уцеха – бывший концертный директор группы "Океан Эльзы", а также директор групп ТНМК и "Скай".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил арт-директор компании Atas Борис Гинжук.
"Вчера умер мой лучший друг Богдан Уцеха. У него были проблемы с сердцем", – написал Гинжук.
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Добавим, что Богдана Уцеха ни стало в возрасте 44 лет. До своего 45 дня рождения он не дожил всего несколько месяцев.
Пока нет подробностей об обстоятельствах смерти Уцехи.
Источник: 24 канал
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