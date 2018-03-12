Умер Юбер де Живанши: биография легендарного дизайнера, который перевернул мир моды

10 марта умер Юбер де Живанши – легендарный французский дизайнер, основатель бренда Givenchy. Именно он стал автором именно того черного платья Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани" и именно он повлиял на всю моду второй половины XX века.

Юбер де Живанши — это элегантность, французский шарм, аристократичность, простота и изящество. Дизайнер никогда не был эпатажным, он не создавал немыслимых конструкций, не тянулся к модерну и авангарду. Он слишком любил классику и элегантную простоту.

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Какой должна быть женщина, одетая от Живанши? Она должна быть такой, как Одри Хепберн. Грациозной, легкой и изящной. Ведь именно Одри Хепберн стала музой для Юбера Живанши на долгие годы. Идеалом, которому он был верен всю свою жизнь.

Мода — это умение одеться так, чтобы пройти по улице незамеченным,

— говорил Живанши.

Юбер де Живанши умер 10 марта 2018 года

Юбер де Живанши: биография

Юбер де Живанши родился 21 февраля 1927 года. Его отец Люсьен Таффин де Живанши был летчиком, с тех самых первых летчиков-романтиков, которые несмотря на всю опасность стремились к звездам. Он погиб, когда сыну было всего два года. Прадед Юбера Живанши со стороны матери — Пьер-Адольф Баден — известный французский живописец.

В 10 лет Юбер решил, что он будет модельером. Именно в этом возрасте он побывал на парижской выставке и посетил павильон Элегантности, в котором были представлены 30 моделей наиболее известных французских Домов мод.

Юбер Живанши создал свадебное платье для Одри Хепберн

Повзрослев Юбер Живанши переехал из родного города Бове в Париж, где работал и учился у таких известных модельеров того времени, как Люсьен Лелонг, Жак Фат, Роберт Пиге. Работал он и с Эльзой Скиапарелли, этой невозмутимой сюрреалисткой из мира моды.

В Париже он также ходил на учебу в школу изящных искусств. А в 1952 году осуществилась заветная мечта Юбера Живанши — он открыл собственный Дом моды, Дом моды "Givenchy". На тот момент Живанши тогда было всего 25 лет — он стал самым молодым кутюрье Парижа.

И первые его коллекции пользовалась невиданным успехом. Именно тогда им была создана и "блузка Беттина" — хлопчатобумажная белая блузка с черно-белыми воланами на рукавах. Названа она так в честь Беттины Грациани — модели и пресс-агента Дома моды "Givenchy". Его первой музы.

Блузка Беттина

В 1953 году Юбер познакомился с испанским модельером Кристобалем Баленсьягаром, который стал его кумиром, учителем и другом на долгие годы. Кристобаль в частности прославился и тем, что в 1957 году решил не допускать к своим новым коллекциям журналистов в течение первых восьми недель, чтобы они не могли повлиять на мнение покупателей.

Одри Хепберн

В 1954 году Живанши познакомился со своей музой, идеалом на всю жизнь — актрисой Одри Хепберн, для которой он должен был сшить платье к фильму "Сабрина". Именно за костюмы к фильму "Сабрина" Живанши получил свой первый "Оскар". Это событие произошло 4 февраля 1955 года.

Одри Хепберн в фильме "Сабрина"

Живанши шил костюмы ко всем фильмам с участием Одри Хепберн. Для Хепберн он создал и свои первые духи L'Interdit — "Запрещенные". Эти духи начали новое направление деятельности Дома моды "Givenchy" — Parfums Givenchy.

Еще одной женщиной, которая прославляла стиль Живанши, стала Жаклин Кеннеди. Даже на похороны мужа она заказала себе платье у Юбера Живанши.

В 1973 году Дом "Givenchy" начал заниматься мужской модой. В 1980 году "Givenchy" вошел в состав корпорации LVMH. Корпорация LVMH сегодня также владеет "Christian Dior", "Louis Vuitton", "Christian Lacroix" и "Celine". В 1990-е годы мода стала бунтаркой, дизайнеры все больше стали отходить от канонов, Живанши же по-прежнему предпочитал гармонию, оставался верен себе.

Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани"

Возможно, он просто перестал устраивать руководство корпорации LVMH. Но Юбер де Живанши ушел сам — в 1995 году.

Главное — вовремя остановиться,

— так он прокомментировал свое увольнение.

Живанши прекратил заниматься модой, создавая эскизы для марок, занимался только ландшафтным дизайном. Юбер де Живанши, несомненно, перевернул мир моды и навсегда сделаем элегантность и изящество — модными.

Юбер Живанши и Одри Хепберн

Юбер Живанши: личная жизнь

Встреча с Одри Хепберн была судьбоносной для обоих, но, в первую очередь, для начинающего кутюрье. Он всегда выбирал для нее одежду, причем не только для кино, но и для повседневной жизни. Юбер был влюблен в актрису.

"Эта женщина является воплощением той, для кого я создаю все свои модели", — говорил он о ней.

Влюбленный мужчина, как известно, способен на многое, влюбленный француз — на все. Свои первые духи он создал именно для нее. Впоследствии на все женские ароматы компании, до самого ухода Юбера от дел, влияла Одри.

Юбер Живанши и Одри Хепберн

Хепберн, в свою очередь, говорила следующее: "Я нахожусь в такой же зависимости от Юбера Живанши, как американцы от своих психоаналитиков".

Трудно представить более плодотворный союз, чем актриса Одри Хепберн и кутюрье Юбер де Живанши. Одри стала символом модного дома Живанши на целых 40 лет.

Были ли связаны актриса и кутюрье более близкими отношениями, чем дружба и совместное творчество? История умалчивает об этом. Но с тем, что все созданное Юбером для Одри было просто пропитано любовью, не согласиться сложно.

Юбер Живанши и Одри Хепберн

Когда Одри умирала от рака, рядом с ней были ее любимые мужчины: любимый Роберт Уолдерс, оба ее сына и, конечно, маэстро — Юбер де Живанши. Через 2 года после смерти Хепберн Живанши отошел от дел. Каждому художнику необходима муза, а его музы не стало.