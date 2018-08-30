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Умер Кобзон: какие элитные состояния оставил своей семье певец

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Журналисты выяснили, каким состоянием владел Иосиф Кобзон
Журналисты выяснили, каким состоянием владел Иосиф Кобзон / Соцсети

После смерти известного советского и российского певца Иосифа Кобзона его семья может получить большое количество недвижимости, которая при жизни принадлежала артисту.

Об этом пишет российский ресурс Super.

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В частности отмечается, что в подмосковном поселке Бакивка Кобзону принадлежат 2 гектара земли.

Кобзон, земля, нерухомість, смерть, Росія, багатство

Кобзон владел по меньшей мере 2 гектарами земли, на которых располагаются шесть зданий

"На этом участке разместились шесть зданий: жилые дома – 413 квадратных метров, 548 квадратных метров, 262 квадратных метров; гостевой дом на 568 квадратных метров; дом охраны – 417 квадратных метров; хозяйственный блок – 191 квадратный метр. Ориентировочная стоимость всей "резиденции" составляет около 400 миллионов рублей (около 168 миллионов гривен – 24 канал)", – отмечают журналисты.

Кобзон, земля, нерухомість, смерть, Росія, багатство

Ориентировочная стоимость резиденции Кобзона составляет около 400 миллионов рублей

По их информации певец также владел квартирой в элитном доме в центре Москвы: двухэтажный пентхаус на Новом Арбате площадью 671 квадратный метр стоит примерно 500 миллионов рублей (210 миллионов гривен).

Кобзон, нерухомість, смерть, Росія, багатство

Владел Кобзон и огромным пентхаусом в центре Москвы

Кроме того, родственники артиста могут получить в наследство его автомобиль Mercedes Maybach стоимостью более 10 миллионов рублей (4,2 миллиона гривен).

Добавим, что в Кобзона осталась жена Нинель, двое детей и десять внуков.

Кобзон, нерухомість, смерть, Росія, багатство

Огромной семье Кобзона будет где жить после его смерти

Напомним, 24 канал сообщал, что днем 30 августа на 81 году жизни умер Иосиф Кобзон. Отмечалось, что похоронят артиста 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Теги: Новости России Деньги Рынок недвижимости рынок земли LifeStyle Умер Иосиф Кобзон
Источник: 24 Канал
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