Умер Кобзон: какие элитные состояния оставил своей семье певец

После смерти известного советского и российского певца Иосифа Кобзона его семья может получить большое количество недвижимости, которая при жизни принадлежала артисту.

Об этом пишет российский ресурс Super.

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В частности отмечается, что в подмосковном поселке Бакивка Кобзону принадлежат 2 гектара земли.

Кобзон владел по меньшей мере 2 гектарами земли, на которых располагаются шесть зданий

"На этом участке разместились шесть зданий: жилые дома – 413 квадратных метров, 548 квадратных метров, 262 квадратных метров; гостевой дом на 568 квадратных метров; дом охраны – 417 квадратных метров; хозяйственный блок – 191 квадратный метр. Ориентировочная стоимость всей "резиденции" составляет около 400 миллионов рублей (около 168 миллионов гривен – 24 канал)", – отмечают журналисты.

Ориентировочная стоимость резиденции Кобзона составляет около 400 миллионов рублей

По их информации певец также владел квартирой в элитном доме в центре Москвы: двухэтажный пентхаус на Новом Арбате площадью 671 квадратный метр стоит примерно 500 миллионов рублей (210 миллионов гривен).

Владел Кобзон и огромным пентхаусом в центре Москвы

Кроме того, родственники артиста могут получить в наследство его автомобиль Mercedes Maybach стоимостью более 10 миллионов рублей (4,2 миллиона гривен).

Добавим, что в Кобзона осталась жена Нинель, двое детей и десять внуков.

Огромной семье Кобзона будет где жить после его смерти

Напомним, 24 канал сообщал, что днем 30 августа на 81 году жизни умер Иосиф Кобзон. Отмечалось, что похоронят артиста 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.