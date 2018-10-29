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      Умер Константин Константинов – легендарный двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу

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      Умер пауэрлифтер Константин Константинов
      Умер пауэрлифтер Константин Константинов

      Знаменитый латвийский пауэрлифтер Константин Константинов скончался на 41-м году жизни. Причины смерти спортсмена пока неизвестны.

      О смерти легендарного рекордсмена и чемпиона в социальных сетях сообщили друзья спортсмена.

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      ".. ты можешь поднимать столько, сколько ты хочешь. Никогда не надо забывать, что с любым из нас, в любой момент может произойти все, что угодно.. и завтра, и следующих соревнований может уже не быть. И если у тебя есть возможность, если у тебя есть силы сделать рекорд, никогда не переноси это на завтра. Завтра может просто не наступить." Константин Константинов. "You are able to lift as much as you want. You should always keep in mind that this day may be the last for us and the "next competition" will never happen.... So that, if you feel that you can lift the record today, never postpone it for tomorrow. Tomorrow may just will not come". Konstаstin Konstаntinov.

      Публикация от PRESIDENT WRPF | POWERLIFTER (@sarychevkirill)

      Константин Константинов родился в 1978 году в третьем по величине городе в Латвии – Лиепая в обычной семье, то есть его родители никогда серьезно не занимались спортом. Однако, сам Константин с 6 лет начинал заниматься гимнастикой, а потом переключился на борьбу.

      Благодаря ей юный Константинов регулярно начинал заниматься в тренажерном зале, его знакомство с железом произошло в 9 лет, а в возрасте 15 лет его результат в становой тяге составил 215 килограмм при собственном весе 70 кг.

      Константинов – это уникум в пауелифтинге, в своей родной Латвии он 4 раза становился чемпионом среди юниоров, 5 раз среди мужчин, 6 раз чемпионом по жиму лежа, а также установил более 100 рекордов Латвии.


      Умер легендарный пауэрлифтер Константин Константинов

      Еще в 17 лет он умудрился пожать 200 килограмм, такой вес многие пауэрлифтеры не могут преодолеть годами. В возрасте 24 лет Константин сумел побить рекорд легендарного Энди Болтона, установленного среди юниоров, собрав сумму, которая позволила установить ему рекорд Европы и мира по версии федерации WPC.

      Константинов в 2011 году выиграл взрослый чемпионат мира, а также дважды выигрывал юниорский чемпионат мира (в 2002 и 2003 годах). Также спортсмен был обладателем многих рекордов, в том числе в становой тяге (430 кг).

      Напомним, недавно владелец футбольного клуба "Лестер" Вишаи Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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