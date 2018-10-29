Знаменитый латвийский пауэрлифтер Константин Константинов скончался на 41-м году жизни. Причины смерти спортсмена пока неизвестны.

О смерти легендарного рекордсмена и чемпиона в социальных сетях сообщили друзья спортсмена.

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Константин Константинов родился в 1978 году в третьем по величине городе в Латвии – Лиепая в обычной семье, то есть его родители никогда серьезно не занимались спортом. Однако, сам Константин с 6 лет начинал заниматься гимнастикой, а потом переключился на борьбу.

Благодаря ей юный Константинов регулярно начинал заниматься в тренажерном зале, его знакомство с железом произошло в 9 лет, а в возрасте 15 лет его результат в становой тяге составил 215 килограмм при собственном весе 70 кг.

Константинов – это уникум в пауелифтинге, в своей родной Латвии он 4 раза становился чемпионом среди юниоров, 5 раз среди мужчин, 6 раз чемпионом по жиму лежа, а также установил более 100 рекордов Латвии.



Умер легендарный пауэрлифтер Константин Константинов

Еще в 17 лет он умудрился пожать 200 килограмм, такой вес многие пауэрлифтеры не могут преодолеть годами. В возрасте 24 лет Константин сумел побить рекорд легендарного Энди Болтона, установленного среди юниоров, собрав сумму, которая позволила установить ему рекорд Европы и мира по версии федерации WPC.

Константинов в 2011 году выиграл взрослый чемпионат мира, а также дважды выигрывал юниорский чемпионат мира (в 2002 и 2003 годах). Также спортсмен был обладателем многих рекордов, в том числе в становой тяге (430 кг).

Напомним, недавно владелец футбольного клуба "Лестер" Вишаи Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета.

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