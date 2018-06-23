Умер легендарный барабанщик группы Pantera Винни Пол: детали

55-летний легендарный барабанщик, член группы Hellyeah и сооснователь группы Pantera Винни Пол внезапно умер в субботу, 23 июня в США.

Об этом сообщают на официальной странице группы Pantera в Facebook.

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Винсент Пол Эбботт (Винни Пол) умер. Подробности происшествия пока неизвестны,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что семья Винни Пола попросила уважать право на частную жизнь и не беспокоить ее.

Кто такой Винни Пол?

Один из основателей легендарной группы Pantera. После ее распада в 2003 году вместе с братом Даймбегом Даррелом, гитаристом, основал проект Damageplan. Группа прекратила существование после того, как в декабре 2004 года Даррела застрелили прямо на концерте. В 2006 году присоединился к коллективу Hellyeah.