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Умер легендарный барабанщик

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Умер Ди Джей Фонтана
Умер Ди Джей Фонтана / Фото из открытых источников

В США на 87 году жизни скончался барабанщик, игравший вместе с Элвисом Пресли, – Ди Джей Фонтана.

Об этом пишет Associated Press.

Барабанщик в последние годы страдал от осложнений после травмированного в 2016 году бедра. Он умер во сне.

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С Пресли барабанщик играл 14 лет. Фонтана прославился тем, что записал с Пресли все его топ-хиты. В частности, он участвовал в записи Hound Dog и Jailhouse Rock.

Фонтана за вклад в жанр рок-н-ролла включен в Зал славы рокабилли.

Также издал книгу "Д.Дж. Фонтана помнит Элвиса". В ней барабанщик описал время работы с Пресли.

 

Теги: LifeStyle Музыка Потери
Источник: 24 Канал
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