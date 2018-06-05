Умер Леонид Кантер: биография украинского режиссера

Известный украинский режиссер, продюсер и писатель Леонид Кантер покончил жизнь самоубийством, ему было 36 лет. Кем был и чем жил режиссер – читайте далее в нашем материале.

О смерти Кантера стало известно 5 июня. Трагическое событие произошло на хуторе Обирок, что на Черниговщине.

Биография Леонида Кантера

Леонид Кантер – родился и вырос в Киеве. Он был известным продюсером, режиссером, писателем и путешественником (Леонид посетил почти 50 стран).

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Кантер учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где получил образование по спеціальнісюспециальности "Актер театра и кино, ведущий телепрограмм". А впоследствии получил второе высшее образование по специальности "Режиссер телевидения".

Леонид, еще когда был студентом, основывает киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 коротометражних, несколько полнометражных и документальных лент.

Также он работал преподавателем КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого.

Леонид Кантер

В 2007 году Леонид поселился на хуторе Обырок в Черниговской области. Это было такое себе творческое поселение: режиссер там организовывал фестивали, творческие встречи, творческие школы и народные праздники. Среди самых известных мероприятий: фестиваль "Хлеб своими руками" и первый афроетничный фестиваль "Мама Африка".

На хуторе Леонид жил с женой Дианой Карпенко-Кантер и тремя детьми: Магдаленой, Патагонией, Дарьяном. Семья жила там более 10 лет.

"С двумя детьми мы жили с минимальными удобствами. Во дворе был колодец, из которого воду носили. Зимой кушать готовили только на печи, летом пользовались газовыми баллонами. Так жили 7 лет. Я не могу сказать, что это было трудно, привыкли. Но когда появился третий ребенок, мы поняли, что примитивный быт отнимает очень много времени, и ты не можешь ничего другого делать", – рассказывал Кантер в интервью.

Хутор Обирок. The Village

Фильмография Леонида Кантера

2001 — "Человек без шляпы", режиссер

2002 — "Елка", режиссер

2003 — "Понятие", режиссер

2003 — "Гнев", режиссер

2006 — Кинотрилогия "С табуретом через Гималаи"

Автор/продюсер:

"Царственний Конь", режиссер Сергей Лысенко

"Тибет Нелегал", режиссер Слава Попов

"The stool", режиссер Ярослав Андрущенко

Повнометражные документальные фильмы:

2014 — "Война за свой счет" (режиссеры Леонид Кантер и Иван Ясний).

2015 – "Добровольцы Божьей Четы" (режиссеры Леонид Кантер и Иван Ясний).

2018 – "Миф" (режиссеры Леонид Кантер и Иван Ясний).

Фильм "Миф" рассказывает историю жизни оперного певца, волонтера, участника Революции Достоинства и боевых действий на востоке Украины Василия Слипака

Трейлер фильма "Миф": видео

В общем Кантер снял десятки короткометражных фильмов, музыкальных клипов, социальных и рекламных роликов.