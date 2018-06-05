15:03
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Храмы без туалетов. Дети Путина
Вєсті Кремля
14:58, сегодня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Умер Леонид Кантер: биография украинского режиссера

153 Читати новину українською
Помер Леонід Кантер
Помер Леонід Кантер / Фото з соцмереж

Известный украинский режиссер, продюсер и писатель Леонид Кантер покончил жизнь самоубийством, ему было 36 лет. Кем был и чем жил режиссер – читайте далее в нашем материале.

О смерти Кантера стало известно 5 июня. Трагическое событие произошло на хуторе Обирок, что на Черниговщине.

Биография Леонида Кантера

Леонид Кантер – родился и вырос в Киеве. Он был известным продюсером, режиссером, писателем и путешественником (Леонид посетил почти 50 стран).

Читайте также: Умер известный украинский хореограф Николай Бойченко

Кантер учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где получил образование по спеціальнісюспециальности "Актер театра и кино, ведущий телепрограмм". А впоследствии получил второе высшее образование по специальности "Режиссер телевидения".

Леонид, еще когда был студентом, основывает киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 коротометражних, несколько полнометражных и документальных лент.

Также он работал преподавателем КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого.

Леонид Кантер

В 2007 году Леонид поселился на хуторе Обырок в Черниговской области. Это было такое себе творческое поселение: режиссер там организовывал фестивали, творческие встречи, творческие школы и народные праздники. Среди самых известных мероприятий: фестиваль "Хлеб своими руками" и первый афроетничный фестиваль "Мама Африка".

На хуторе Леонид жил с женой Дианой Карпенко-Кантер и тремя детьми: Магдаленой, Патагонией, Дарьяном. Семья жила там более 10 лет.

"С двумя детьми мы жили с минимальными удобствами. Во дворе был колодец, из которого воду носили. Зимой кушать готовили только на печи, летом пользовались газовыми баллонами. Так жили 7 лет. Я не могу сказать, что это было трудно, привыкли. Но когда появился третий ребенок, мы поняли, что примитивный быт отнимает очень много времени, и ты не можешь ничего другого делать", – рассказывал Кантер в интервью.

Хутор Обирок. The Village

Фильмография Леонида Кантера

2001 — "Человек без шляпы", режиссер

2002 — "Елка", режиссер

2003 — "Понятие", режиссер

2003 — "Гнев", режиссер

2006 — Кинотрилогия "С табуретом через Гималаи"

Автор/продюсер:

"Царственний Конь", режиссер Сергей Лысенко

"Тибет Нелегал", режиссер Слава Попов

"The stool", режиссер Ярослав Андрущенко

Повнометражные документальные фильмы:

2014 — "Война за свой счет" (режиссеры Леонид Кантер и Иван Ясний).

2015 – "Добровольцы Божьей Четы" (режиссеры Леонид Кантер и Иван Ясний).

2018 – "Миф" (режиссеры Леонид Кантер и Иван Ясний).

Фильм "Миф" рассказывает историю жизни оперного певца, волонтера, участника Революции Достоинства и боевых действий на востоке Украины Василия Слипака

Трейлер фильма "Миф": видео

 

В общем Кантер снял десятки короткометражных фильмов, музыкальных клипов, социальных и рекламных роликов.

 

Теги: LifeStyle Кино Новости Украины Самоубийство Потери
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як плани
сегодня, 15:01 Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
Дмитро Снєгирьов 3
Умер Леонид Кантер: биография украинского режиссера
сегодня, 14:25 Умер Леонид Кантер: биография украинского режиссера
148
Куди та чому втекли керівники
сегодня, 12:01 Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
Олексій Чибісов 6261
Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
сегодня, 11:00 Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
Тетяна Мартинюк 329
Антрацит как средство гибридной войны
сегодня, 08:40 Антрацит как средство гибридной войны
Віталій Кулик 768
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук