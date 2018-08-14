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Умер Михаил Басс – звезда телеклуба "Что? Где? Когда?" в России

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Умер Михаил Басс
Умер Михаил Басс / Фото из открытых источников

12 августа в Израиле умер 48-летний чемпион интеллектуального телеклуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс. Причиной смерти мужчины стало онкологическое заболевание.

Об этом сообщил магистр клуба "Что? Где? Когда?" Александр Друзь, передает ТАСС.

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Отмечается, что у мужчины была острая форма лейкоза, от которой он лечился в одной из израильских клиник.

Михаил Басс умер после тяжелой непродолжительной болезни в Израиле, куда уехал лечиться,
– сказал он.

Также, о смерти интеллектуала рассказала и его коллега, участница клуба "Что? Где? Когда?" Ирина Гандилян.

"Михаил Басс самый молодой в нашей команде, не могу поверить, не могу простить себе, что не нашла времени увидеться за этот месяц, когда Миша лечился в Израиле. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким. Никогда, никогда не откладывайте встречи с больными друзьями. Потому что потом может быть невыносимо от мысли, что совсем немного не успел", – написала женщина.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Кто такой Михаил Басс?Российский биолог, сотрудник эколого-биологического центра "Крестовский остров" при Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных.

Также известен как участник телеигры "Что? Где? Когда?", В которой дебютировал в 1990 году в команде Алексея Блинова и заслужил титул "Бессмертного члена клуба". В 2002 году в составе команды Александра Друзя Михаил Басс победил на чемпионате мира.

Теги: Новости России Онкозаболевания Потери
Источник: 24 Канал
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