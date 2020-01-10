Умер Михаил Чекурак, на которого якобы готовили покушение фигуранты дела Шеремета – Грищенко

В Косово, что на Прикарпатье, 9 января умер криминальный авторитет Михаил Чекурак. Покушение на него в 2018 году вроде бы готовила чета ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко. Последние являются также фигурантами по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Чекурак умер вечером 9 января, около 18:30. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили, однако причину пока устанавливают эксперты. Об этом информирует ряд местных изданий. Кроме того, эту информацию подтвердил адвокат Грищенко Виталий Ковальчук в комментарии "Украинской правде".

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После задержания Грищенко Чекурак находился под государственной охраной. Вроде бы именно охранники вызвали мужчине "скорую". Однако медики лишь констатировали его смерть.

Что известно о Чекураке?

Косовчанина Михаила Чекурака правоохранители открыто называют криминальным авторитетом.

В частности он в сентябре 2018 года в ресторане "Старый Косов" организовал взрыв. Владелицей заведения является бывшая теща Чекурака. Кроме того, преступная группа авторитета причастна к совершению разбойного нападения на жилой дом, который тоже принадлежит бывшей теще Чекурака. Оттуда вынесли имущества на общую сумму 82 546 гривен.

Покушение на Чекурака и подозреваемые Грищенко: