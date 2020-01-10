Умер Михаил Чекурак, на которого якобы готовили покушение фигуранты дела Шеремета – Грищенко
В Косово, что на Прикарпатье, 9 января умер криминальный авторитет Михаил Чекурак. Покушение на него в 2018 году вроде бы готовила чета ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко. Последние являются также фигурантами по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Чекурак умер вечером 9 января, около 18:30. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили, однако причину пока устанавливают эксперты. Об этом информирует ряд местных изданий. Кроме того, эту информацию подтвердил адвокат Грищенко Виталий Ковальчук в комментарии "Украинской правде".
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После задержания Грищенко Чекурак находился под государственной охраной. Вроде бы именно охранники вызвали мужчине "скорую". Однако медики лишь констатировали его смерть.
Что известно о Чекураке?
Косовчанина Михаила Чекурака правоохранители открыто называют криминальным авторитетом.
В частности он в сентябре 2018 года в ресторане "Старый Косов" организовал взрыв. Владелицей заведения является бывшая теща Чекурака. Кроме того, преступная группа авторитета причастна к совершению разбойного нападения на жилой дом, который тоже принадлежит бывшей теще Чекурака. Оттуда вынесли имущества на общую сумму 82 546 гривен.
Покушение на Чекурака и подозреваемые Грищенко:
- Ветеранов АТО, которые также фигурируют в деле об убийстве Павла Шеремета, подозревают в покушении на прикарпатского бизнесмена, произошедшем 13 июля 2018 года.
- Тогда Чекурак, съездив в одно из сел Косовского района Ивано-Франковской области и вернувшись домой, обнаружил на тротуарной плитке самодельное взрывное устройство
- То было установлено на автомобиль, но не сработало, при этом каким-то образом открепилось от днища автомобиля и осталось на асфальте, когда автомобиль выехал со двора.
- Следователи в тот же день начали расследование. Среди прочего провели несколько экспертиз вещественных доказательств, в том числе молекулярно-генетическую (сравнение ДНК). По итогам вышли на подозреваемых.