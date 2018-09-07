Умер молодой американский рэпер Мак Миллер
В США 7 сентября нашли мертвым рэпера Мак Миллера (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик) в его собственном доме в долине Сан-Фернандо. Рэп-исполнитель был бывшим бойфрендом известной американской певицы Арианы Гранде.
Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы Калифорнии.
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Полицейские обнаружили тело Миллера около полудня в его собственном доме в долине Сан-Фернандо. По предварительной версии, причиной смерти артиста стала "очевидная" передозировка наркотиками.
Издание отмечает, что Миллер в последнее время страдал от наркотической зависимости, о которой стало известно после его разрыва с певицей Арианой Гранде.
Мак Миллер и Ариана Гранде во время своих отношений
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