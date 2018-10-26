Известный советский актер Николай Караченцов умер 26 октября в одной из московских клиник. Смерть артиста подтвердил его сын Андрей.

Биография Николая Караченцова

Творчество

Николай Караченцов родился в 1944 году в Москве. В 1967 году он с отличием окончил Школу-студию МХАТ и сразу начал сниматься в кино. Сначала роли актера были небольшими, зато сразу в успешных фильмах, например, в "12 стульях" и "Дом, который построил Свифт". А роль в фильме "Старшему сыну" считается одной из его работ, которая и принесла ему первую славу.

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Караченцов также снимался в таких фильмах: "Человек с бульвара Капуцинов", "Собака на сене", "Белые росы".

Он был не только актером, но и певцом.

Личная жизнь

Караченцов был женат на русской артистке Людмиле Поргиной.



Николай Караченцов с женой

В 1978 году у пары родился сын Андрей, который сейчас работает адвокатом.



Николай Караченцов с супругой и сыном

Проблемы со здоровьем

Состояние здоровья Николая Караченцова сильно подкосила авария, в которую он попал 28 февраля 2005 года. Тогда он почти месяц находился в коме. После инцидента актер не мог самостоятельно двигаться.

Ровно через 12 лет Караченцов снова попал в аварию. Актера госпитализировали с сотрясением мозга. В марте 2017 года у актера диагностировали рак. В октябре этого года его экстренно госпитализировали с двусторонним воспалением легких.

Артист ушел из жизни утром 26 октября в одной из московских клиник.