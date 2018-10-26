Умер Николай Караченцов: что российский актер и его жена говорили об Украине

Покойный российский и советский актер Николай Караченцов и его жена Людмила Поргина поддерживали аннексию Крыма и политику президента РФ Владимира Путина. Сам артист заявлял, что "не может оторвать Украину от России".

24 Канал сообщил, что в пятницу, 26 октября, в Москве умер известный российский актер Николай Караченцов на 74 году жизни.

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В одном из своих интервью артист вместе с женой выразили общее видение ситуации в Украине. Они были в Киеве во время событий Революции достоинства, и заявляли, что Евромайдан является якобы началом гражданской войны, потому что "поднялись силы зла, нет единения между людьми", передает Depo.

Мы были на Майдане в начале февраля, когда все это только началось. Коля сказал, что это начало гражданской войны, здесь кровью пахнет. Ну как же так? Это Киевская Русь, там масса людей русского происхождения, мы говорим на одном языке практически. Украина появилась как название позже, была Русь. Там состоялось крещение Руси, это все смешно и трагично. Я не могу оторвать Украину от России никак,

– заявила Людмила Поргина.

Кроме того, жена Караченцова подчеркнула, что "Крым является российским, а не украинским и поддержала его незаконную аннексию Москвой.

"Я знаю людей, которые вообще не поддерживают политику президента Путина, но я ее поддерживаю полностью. Крым – это наша земля. Я не понимаю Андрея Макаревича, его радости, потому что он говорит, что мы – узурпаторы. Я не знаю, чем он может гордиться в своем творчестве, мы гордимся тем, что, будучи на гастролях в Европе, мы говорили, что Россия это страна, в которой не хотят войны", – добавила она.

Также, Поргина в интервью "Гордону" заявляла, что украинцы и россияне были братьями, а сейчас страдают от политики. По ее словам, борьба между странами идет на высших уровнях, а от этого страдают люди.

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"Люди – просто невинные жертвы. Жаль, что прерывается родственная связь славянских племен. У нас, кроме общей религии, близкие языки. Культура Киевской Руси переплелась с Московской Русью – это все едино. Я не могу сказать, что Ярослав Мудрый – русский князь? Он – русский, но жил-то он в Киеве. Гоголя мы же не можем распилить на две части между украинцами и россиянами. Он русский и украинский. И что тут плохого?", – сказала жена Караченцова.

Российская актриса продолжала делать скандальные заявления об отношениях "братских" россиян и украинцев.

Славянам, легче, когда мы вместе, а не тогда, когда начинают валить, что москали – говно, а украинцы замечательные. Глупость полнейшая! Не разделить никого. Киевская Русь была. С шипами, бородами – для меня эти люди братья и сестры. Я – не националист и не понимаю, что происходит. Украинцы для меня все равно русские. Коля правильно сказал: "Невозможно разделить то, что было заложено Богом",

– сказала Поргина.

Она добавила, что в Донецке якобы живет 70% россиян. Актриса отметилась заявлениями о том, что на Востоке Украины местные жители "ели кошек и умирали от голода", потому что украинские военные якобы не привозили им продукты питания.

По ее мнению, за войной на Донбассе стоит Америка, которая "диктует свои условия" украинской власти и президенту Порошенко. В то же время, Россия якобы наоборот поддерживает украинский народ.

Поргина также добавила, что они с мужем поддерживают аннексию Крыма, потому что он "всегда был российским, а Украине его просто подарили.

"Когда это произошло (аннексия, – 24 Канал), мой внук ходил по комнате и кричал от счастья: "Крым – наш!". Он гордился этим, потому что глубоко знает историю – как его поднимали и сколько там погибло людей в 1941 году. Екатерина II была немецкой крови, освободила Крым от турков. Потом Крым отдали Хрущеву. Поскольку у него была жена украинка, Крым был подарен Украине в состав, но тогда никто не предполагал, что она захочет отделиться. И там – опять же – 70% русских, 10% украинцев и 20% татар и мусульман. Что, разделить это на республики? Как это сделать? Никак! Это был цветущий край. А до чего он был доведен? Вода подавалась два часа, электричество – час", – заявила жена Караченцова.

Кто такой Николай Караченцов?

Российский актер, народный артист России. Умер 26 октября 2018 года, за день до своего 74-го дня рождения. Снимался в фильмах "Собака на сене", "Юнона и Авось", "Приключения Электроника", "И черт с нами!", "Человек из бульвара Капуцинов" и других. Всего в его активе около сотни ролей в кино. Известный своей пророссийской позицией и поддержкой агрессии Путина. В частности, называл Крым "русской землей" и утверждал, что Украина появилась позже, чем Россия.