26 октября в московской больнице умер Николай Караченцов. Российскому артисту было 73 года. Караченцов умер в результате остановки сердца.

О смерти актера стало известно 26 октября утром, информацию подтвердил сын актера. На следующий день Караченцову могло бы исполниться 74 года.

Читайте также: Умер Николай Караченцов: названа причина смерти российского актера

Последние годы были нелегкими для актера: в 2005 году он попал в ДТП, а в 2017 году произошла еще одна авария. А за год до смерти у него обнаружили рак.

Российский и советский актер занимался творческой деятельностью почти 40 лет, Караченцов работал в Московском государственном театре "Ленком". Самые известные его фильмы "Старший сын", "Собака на сене", "Приключения Электроника" и "Человек с бульвара Капуцинов".

Фильмография Николая Караченцова

"Старший сын":

"Приключения Электроника":

"Белые росы":

"Дамы приглашают кавалеров":

"Криминальный квартет":

"Собака на сене":

"Человек с бульвара Капуцинов​":