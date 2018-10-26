Умер Николай Караченцов: фильмография известного российского актера
26 октября в московской больнице умер Николай Караченцов. Российскому артисту было 73 года. Караченцов умер в результате остановки сердца.
О смерти актера стало известно 26 октября утром, информацию подтвердил сын актера. На следующий день Караченцову могло бы исполниться 74 года.
Читайте также: Умер Николай Караченцов: названа причина смерти российского актера
Последние годы были нелегкими для актера: в 2005 году он попал в ДТП, а в 2017 году произошла еще одна авария. А за год до смерти у него обнаружили рак.
Российский и советский актер занимался творческой деятельностью почти 40 лет, Караченцов работал в Московском государственном театре "Ленком". Самые известные его фильмы "Старший сын", "Собака на сене", "Приключения Электроника" и "Человек с бульвара Капуцинов".
Фильмография Николая Караченцова
"Старший сын":
"Приключения Электроника":
"Белые росы":
"Дамы приглашают кавалеров":
"Криминальный квартет":
"Собака на сене":
"Человек с бульвара Капуцинов":